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25.09.2018  14:07   

Харьков уверенно лидирует среди самых посещаемых городов Украины

Трудно найти в Украине еще один мегаполис-миллионник, где так удачно переплелись все виды туризма – шопинг, гастротуризм, этнографический, образовательный. По количеству фестивалей, международных научных, медицинских, инвестиционных форумов – Первая столица Украины в числе признанных лидеров и за рубежом.


//tsn.ua

Ежегодно 27 сентября отмечают Всемирный день туризма, а с 1998 года - это и День туризма в Украине.

Цель праздника - пропаганда туризма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. В современных условиях туризм становится действенным средством формирования рынка и поступления средств в экономику Харьковщины, является одной из форм активного использования свободного времени.

С 1980 г.. Всемирный день туризма традиционно посвящают определенной тематике для обсуждения.

Тема нынешнего Дня туризма в Харькове – «Туризм и цифровое преобразование» - отмечает достижениях в сфере цифровых технологий, в значительной мере сменили нашу эпоху и наше поведение, изменив также и наш способ отдыха и туризма.

Харьковщина с его историко-культурными памятниками, неповторимыми пейзажами, богатым наследием, рекреационными ресурсами и искренними людьми, имеет все условия для развития туризма.

В 2017 туристические услуги в области предоставляли 263 субъекты туристической деятельности (84 юридические лица и 179 физических лиц-предпринимателей), которыми в течение года обслужено 51,9 тыс. туристов и 5,0 тыс. экскурсантов.

Среди туристов 8,3 тыс. наших земляков путешествовали в пределах Украины, 43,6 тыс. - за рубежом. Из общего количества туристов 13,2% - дети в возрасте до 17 лет.

В качестве туристов в 2017 жители Харьковщины побывали в 82 странах мира.

Наиболее популярными странами для посещения остаются Турция и Египет. Кроме того, география путешествий включала такие страны, как Греция, Испания, ОАЭ, Черногория, Таиланд, Италия и др. Для подавляющего большинства туристов (96,8%) основной целью путешествия была организация досуга и отдыха.

С целью лечения выезжали 3% туристов, со служебной, деловой, учебной целью путешествовали 0,2% туристов – подчеркивается в сообщении ГУ статистики в Харьковской области.

Всех любителей близких и дальних путешествий, активного и содержательного отдыха, а также его организаторов поздравляем с праздником! Искренне желаем крепкого здоровья, упорства, сил, интересных встреч и открытий в познании окружающего мира!

Тэги:  туризм, харьков, посещение, статистика, поздравления, день туризма
 
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