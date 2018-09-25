25.09.2018 17:16

В Харькове открыт первый в Украине Чешский языково-культурный центр (ФОТО)

Событие состоялось в Харьковском национальном университете городского хозяйства.



//dozor.kharkov.ua

Цель учреждения – обучение студентов чешскому языку и культуре, поддержка мобильности студентов и создание предпосылок для обмена опытом в области образования Первой столицы и Южно-Моравского края. В целом это знаковое событие для всего города, считают в вузе, ведь такое сотрудничество будет способствовать развитию подготовки специалистов, которые в дальнейшем в Харькове внедрят новейшие европейские технологии.

Владимир Бабаев, ректор Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова:

«Вы знаете, как мы работаем с городом, мы выполняем все работы, все заказы для всех структур. И, безусловно, у мэра Геннадия Кернеса не было никаких альтернатив, как предложить наш университет. Безусловно, для нас это почётно и важно, потому что студенты смогут легко продолжить обучение за пределами Украины. Это престижно. И мы идём им на встречу. Мы понимаем, что сегодня мобильность обучения важна для всех. Поэтому это очень важная работа для города, и для университета. Я польщён таким вниманием к нам».

А международная мобильность, убеждены в Департаменте образования, это для харьковских студентов и этап усовершенствования, и новые перспективы.

Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского городского совета:

«Вы знаете наших студентов, особенно этого ВУЗа, сложно чем-то удивить. И сегодня они сидели слушали с заинтересованностью потому что, благодаря таким мероприятиям, как сегодня в университете, наши студенты могут приобщиться к мировой сокровищнице знаний. Ведь студенты они во всём мире едины по духу и это ещё раз объединит студентов Европы и мира в единое студенческое братство».

Ну а молодых, креативных и талантливых Южно-Моравский центр международной мобильности готов еще и поддерживать, в реализации проект «Стипендия для иностранных студентов», которые будут учиться я в одном из вузов края.