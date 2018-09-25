Главная Новости Культура и Туризм Авиаторы Харькова открывают выставку живописи
25.09.2018  16:57   

Авиаторы Харькова открывают выставку живописи

С 27 сентября по 13 октября в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдет выставка художественных работ сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ».


// cultura.kh.ua

В экспозиции будут представлены живописные и графические работы 11 авторов. Харьковчане смогут увидеть пейзажи, портреты, натюрморты, сюжетные композиции.

«Очень точное выражение выдающегося авиаконструктора Олега Антонова: «Некрасивый самолет не полетит» подтверждает, что занятия изобразительным искусством помогают в этой сложной профессии. Действительно, самолет можно назвать произведением искусства, поэтому знание эстетических тонкостей является важной составляющей в его создании. Но не только авиаконструкторы, а и другие сотрудники и выпускники ХАИ, занимаясь искусством, даже в качестве творческого увлечения, дарят себе и окружающему миру красоту и яркость жизни», – объясняют организаторы, почему представители технических профессий выбрали своим хобби искусство.

Во время работы выставки пройдут следующие мероприятия:

27 сентября в 17:00 – торжественное открытие выставки сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» «Авиакисть».

28 сентября в 17:00 – встреча с психологии из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними ». Часть 1. Лектор – психолог, филолог, журналист Северина Лорина Владимировна.

3 октября в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта Дэвида Гаррета «Рок-Симфония» (Берлин, 2010) из коллекции Е. Г. Чайки.

4 октября в 17:00 – цикл лекций: «Путешествие на Дальний Восток: культура, события, люди». Лекция 2. Лектор – Андрей Корнев – культуролог, историк, литератор.

9 октября в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам« Антология современной русской поэзии Украины ». Часть 5 ». Лектор Н. Н. Красиков.

11 октября в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» «Авиакисть».

Источник:   Сайт галереи
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Выставки, ярмарки Выставка работ Международного репинского пленэра в Харькове   19.09 Выставки, ярмарки В Ермиловцентре проходит выставка «Предметы» Bob Basset и Гамлета Зеньковского   17.09 Медицина Компания «Здоровье» представила Украину на международной выставке CPhI по фармации в Абу-Даби
 
 

Видео

Мировой банк рассматривает возможность выделение гранта "Харьковским тепловым сетям"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 