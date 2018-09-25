25.09.2018 16:57

Авиаторы Харькова открывают выставку живописи

С 27 сентября по 13 октября в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдет выставка художественных работ сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ».



// cultura.kh.ua

В экспозиции будут представлены живописные и графические работы 11 авторов. Харьковчане смогут увидеть пейзажи, портреты, натюрморты, сюжетные композиции.

«Очень точное выражение выдающегося авиаконструктора Олега Антонова: «Некрасивый самолет не полетит» подтверждает, что занятия изобразительным искусством помогают в этой сложной профессии. Действительно, самолет можно назвать произведением искусства, поэтому знание эстетических тонкостей является важной составляющей в его создании. Но не только авиаконструкторы, а и другие сотрудники и выпускники ХАИ, занимаясь искусством, даже в качестве творческого увлечения, дарят себе и окружающему миру красоту и яркость жизни», – объясняют организаторы, почему представители технических профессий выбрали своим хобби искусство.



Во время работы выставки пройдут следующие мероприятия:



27 сентября в 17:00 – торжественное открытие выставки сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» «Авиакисть».



28 сентября в 17:00 – встреча с психологии из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними ». Часть 1. Лектор – психолог, филолог, журналист Северина Лорина Владимировна.



3 октября в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта Дэвида Гаррета «Рок-Симфония» (Берлин, 2010) из коллекции Е. Г. Чайки.



4 октября в 17:00 – цикл лекций: «Путешествие на Дальний Восток: культура, события, люди». Лекция 2. Лектор – Андрей Корнев – культуролог, историк, литератор.



9 октября в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам« Антология современной русской поэзии Украины ». Часть 5 ». Лектор Н. Н. Красиков.



11 октября в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» «Авиакисть».