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26.09.2018  10:41   

Новый образ народного мастера представят на выставке в Харькове

С 27 сентября по 13 ноября в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства, что на улице Пушкинской, 62, пройдет выставка изделий традиционного искусства молодых мастеров Харьковской области «M.Art».


// cultura.kh.ua

Проект «M.Art» (М - молодость, Art - искусство) направлен на популяризацию нового образа народного мастера, который возрождает и продолжает традиции декоративно-прикладного искусства Слобожанщины в современной жизни.

В экспозицию вошли более 100 работ выполненных в различных техниках: плетение из бисера, вышивки, художественной росписи, вязания, канзаши, резьбы по дереву, которые представляют мастера из Харькова и районов области.

Открытие выставки - 27 сентября в 15:00. Выставка будет работать с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье. Вход свободный.

Источник:   Сайт галереи
 Тэги:  выставка, харьков
 
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