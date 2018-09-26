Новый образ народного мастера представят на выставке в Харькове

С 27 сентября по 13 ноября в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства, что на улице Пушкинской, 62, пройдет выставка изделий традиционного искусства молодых мастеров Харьковской области «M.Art».
Проект «M.Art» (М - молодость, Art - искусство) направлен на популяризацию нового образа народного мастера, который возрождает и продолжает традиции декоративно-прикладного искусства Слобожанщины в современной жизни.
В экспозицию вошли более 100 работ выполненных в различных техниках: плетение из бисера, вышивки, художественной росписи, вязания, канзаши, резьбы по дереву, которые представляют мастера из Харькова и районов области.
Открытие выставки - 27 сентября в 15:00. Выставка будет работать с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье. Вход свободный.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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