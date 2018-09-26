26.09.2018 17:05

Школа харьковской иконописи пополнилась румынским опытом новогреческой росписи (ФОТО)

Воспитанница Иконописной школы Екатерина Романова прошла учебную практику в женском монастыре Варатик Ясской епархии Румынской православной церкви.



//www.eparchia.kharkov.ua

В течении двух месяцев воспитанница Иконописной школы обучалась в монастырской иконописной мастерской новогреческой иконописи.

В рамках паломнической программы воспитанница посетила и ознакомилась с историей главных монастырей Румынской православной церкви: Сихэстрия-Путней (г. Яссы), Нямецкий и Агапия (г. Тыгру Нямц), Сихла, Хадамбу, Драгомирина (г. Сучава), Синая (г. Синая), Раду-Водэ, Плумбуита (г. Бухарест).

По благословению митрополита Молдавского и Буковинского Феофана воспитанница проходила послушания на кухне и просфорне в монастыре Варатик. В монастыре она имела возможность увидеть внутреннюю жизнь, познакомится с богослужебными традициями монастыря, а также общения с архиереями близлежащих к монастырю епархий.

Прохождение такого вида практики очень полезно в деле формирования нового мировоззрения и навыков для будущего мастера иконописи. В дальнейшем воспитанники Иконописной школы Харьковской духовной семинарии будут иметь возможность продолжить обмен опытом в области иконописи между иконописными мастерскими.