Школа харьковской иконописи пополнилась румынским опытом новогреческой росписи (ФОТО)

Воспитанница Иконописной школы Екатерина Романова прошла учебную практику в женском монастыре Варатик Ясской епархии Румынской православной церкви.
В течении двух месяцев воспитанница Иконописной школы обучалась в монастырской иконописной мастерской новогреческой иконописи.
В рамках паломнической программы воспитанница посетила и ознакомилась с историей главных монастырей Румынской православной церкви: Сихэстрия-Путней (г. Яссы), Нямецкий и Агапия (г. Тыгру Нямц), Сихла, Хадамбу, Драгомирина (г. Сучава), Синая (г. Синая), Раду-Водэ, Плумбуита (г. Бухарест).
По благословению митрополита Молдавского и Буковинского Феофана воспитанница проходила послушания на кухне и просфорне в монастыре Варатик. В монастыре она имела возможность увидеть внутреннюю жизнь, познакомится с богослужебными традициями монастыря, а также общения с архиереями близлежащих к монастырю епархий.
Прохождение такого вида практики очень полезно в деле формирования нового мировоззрения и навыков для будущего мастера иконописи. В дальнейшем воспитанники Иконописной школы Харьковской духовной семинарии будут иметь возможность продолжить обмен опытом в области иконописи между иконописными мастерскими.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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