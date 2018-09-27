27.09.2018 08:54

Румынский фотожурналист покажет выставку о поездке на Донбасс

С 28 сентября по 19 октября 2018 года в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства пройдет фотовыставка румынского фотожурналиста Иоаны Молдован «Для Украины, навсегда».



// cultura.kh.ua

Эта фотовыставка – о фронте Донбасса и возвращения украинских солдат, это история о войне, патриотизме, о стремлении к миру и надежду на победу.

Иоанна Молдаван начала документировать Революцию Достоинства из Киева в 2013 году. В последующие годы продолжила показывать в изображениях трагедии внутренних беженцев, линию фронта в Донбассе и возвращения украинских военных к домашнему очагу.



Ее работы были опубликованы в The New York Times, Al Jazeera English, Huffington Post, LensCulture, Radio France Internationale и Vice и других.



В 2016 году Иоанна участвовала в воркшопе Эдди Адамса и награждена премией Bill Eppridge Memorial за выдающиеся достижения и правду в фотожурнализма. Посольство США в Бухаресте наградило ее премией «Женщины мужества» за выдающийся вклад в отражении истины через фотожурналистике.



Открытие выставки пройдет 28 сентября в 17.00 с участием Посла Румынии в Украине Кристиана-Леона Цуркан. Выставка будет работать с 10.00 до 17.30 по адресу: ул. Пушкинская, 62, малый зал 2-го этажа. Выходной - суббота, воскресенье. Вход свободный.