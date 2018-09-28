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28.09.2018  18:36   

Игорь Терехов поздравил победителей конкурса «Молодой человек года-2018»

Сегодня в мэрии молодые люди были отмечены заслуженными наградами за отличные успехи и большие достижения.


city.kharkov.ua

30 - активных и перспективных молодых людей в этом году стали лауреатами и победителями ежегодного городского конкурса "Молодой человек года". Весь год они доказывали, что достойны этого звания и таки сделали это. 

Лауреаты, и победители конкурса "Молодой человек года-2018" волнуются, признаются, для них такое признание всего города очень знаковое событие, которое свидетельствует, что они действительно талантливые и успешные.

Дмитрий Мирный, победитель конкурса "Молодой человек года-2018"

"Я думаю, что проекты, которые я веду, в которых Принимаю участие, они оценены и это и есть фундамент победы.  Я считаю, что эти конкурсы, во-первых, дают людям желание двигаться вперед, во-вторых, дают сильный тонус для того, чтобы все проблемы, которые были подняты в твоих проектах, ты можешь их взять и решить. А также очень благодарен, что в городе Харьков городской совет и мэр города Харькова всегда идёт на встречу и помогает в решение вопросов, которые возникают".

В этом году победителями конкурса стали тридцать юношей и девушек, которые показали лучшие результаты в своей деятельности.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы

"Прежде всего от имени мэра Геннадия Адольфовича Кернеса я хочу вас всех поздравить с тем, что вы стали победителями и лауреатами и это, действительно, очень здорово. Город Харьков - это молодой, развивающийся город.  Вы - будущее этого города и, действительно, от того, как вы будете развивать наш город, как вы будете относиться к нашему городу, зависит его развитие и его будущее".

Первый вице-мэр вручил молодым людям дипломы, Благодарности городского головы и сертификаты на денежные премии, которые впервые были учреждены в этом году по инициативе мэра Харькова Геннадия Кернеса. Всего награды были присуждены победителям в 10 номинациях: лучшим в учебе, науке, культуре и спорте, общественной и производственной деятельности. Городские власти убеждены, что для этих активных и перспективных молодых людей эти награды станут стимулом для дальнейшей работы.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы

"Я каждого из вас хочу поздравить с темы достижениями, которые вы на сегодня уже имеете и хочу пожелать вам прежде всего не останавливаться".

Тэги:  терехов, конкурс, харьков
 
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