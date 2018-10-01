Необычный концерт состоится в рамках празднования Международного дня музыки

1 октября в рамках празднования Международного дня музыки в харьковской филармонии будут одновременно выступать два оркестра.
На сцене одного из лучших залов Украины разместятся Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты" и коллектив "Nova Sinfonietta" из Харькова. Музыканты будут одновременно играть произведения Чайковского, Шопена и авангардного композитора Валентина Сильвестрова, которому в этот день исполнится 81 год. Дирижировать выступлением будет лауреат Конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе Станислав Христенко.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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