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01.10.2018  09:30   

Необычный концерт состоится в рамках празднования Международного дня музыки

1 октября в рамках празднования Международного дня музыки в харьковской филармонии будут одновременно выступать два оркестра.


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На сцене одного из лучших залов Украины разместятся Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты" и коллектив "Nova Sinfonietta" из Харькова. Музыканты будут одновременно играть произведения Чайковского, Шопена и авангардного композитора Валентина Сильвестрова, которому в этот день исполнится 81 год. Дирижировать выступлением будет лауреат Конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе Станислав Христенко.

 

Тэги:  день музыки, харьков, филармония, оркестры
 
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