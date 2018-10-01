Фестиваль французских короткометражек добрался до Харькова

В следующую прокатную неделю, с 4 по 10 октября, в кинотеатре «Боммер» покажут подборку фильмов фестиваля французcкого короткого метра «Francourt».
Начало сеанса в 21:00.
В программу вошли пять фильмов: «Воскресная еда», «Молодость отшельников», «Девочки», «Красивый рот» и «Чистый звук». Большинство из них входили в программу «My French Film Festival 2016».
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами. Продолжительность сеанса - 102 мин.
Организаторы показов в Харькове - «Festivals cinema» при поддержке французского культурного центра «Альянс Франсез Харьков».
C более подробной информацией можно ознакомиться на сайте кинотеатра.
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