01.10.2018 12:30

Фестиваль французских короткометражек добрался до Харькова

В следующую прокатную неделю, с 4 по 10 октября, в кинотеатре «Боммер» покажут подборку фильмов фестиваля французcкого короткого метра «Francourt».



//bommer.com.ua

Начало сеанса в 21:00.

В программу вошли пять фильмов: «Воскресная еда», «Молодость отшельников», «Девочки», «Красивый рот» и «Чистый звук». Большинство из них входили в программу «My French Film Festival 2016».

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами. Продолжительность сеанса - 102 мин.



Организаторы показов в Харькове - «Festivals cinema» при поддержке французского культурного центра «Альянс Франсез Харьков».



C более подробной информацией можно ознакомиться на сайте кинотеатра.