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01.10.2018  12:30   

Фестиваль французских короткометражек добрался до Харькова

В следующую прокатную неделю, с 4 по 10 октября, в кинотеатре «Боммер» покажут подборку фильмов фестиваля французcкого короткого метра «Francourt».


//bommer.com.ua

Начало сеанса в 21:00. 

В программу вошли пять фильмов: «Воскресная еда», «Молодость отшельников», «Девочки», «Красивый рот» и «Чистый звук». Большинство из них входили в программу «My French Film Festival 2016».

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами. Продолжительность  сеанса - 102 мин.

Организаторы показов в Харькове -  «Festivals cinema» при поддержке французского культурного центра «Альянс Франсез Харьков». 

C более подробной информацией можно ознакомиться на сайте кинотеатра.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  короткий метр, фестиваль, харьков, боммер
 
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