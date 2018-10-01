Харьковчан вновь допустили в легендарный цирк Грикке (ФОТО)

Желаюшие смогли посетить Старый цирк, присоединившись к международному проекту «Дни европейского наследия».
30 сентября для взрослых и детей были организованы три бесплатные экскурсии в Старый цирк, который находится на пл. Национальной гвардии.
Харьковчане могли познакомиться с историей первого в Харькове каменного цирка, построенного в 1906 году купцом Генрихом Грикке. В свое время в цирке-театре выступали Владимир и Юрий Дуровы, Константин Берман, Михаил Генин, пел Федор Шаляпин, играли Марк Кропивницкий, Николай Садовский и Панас Саксаганский.
Экскурсии посетили около 150 харьковчан и гостей города. Сопровождали участников мероприятия главный режиссер цирка Александр Марченко, ведущий представлений Юрий Соболев, профессиональные и начинающие актеры.
Организаторами мероприятия выступили Департамент международного сотрудничества при участии Городского туристического информационного центра КП «Центр развития международного сотрудничества».
Отметим, что Дни европейского наследия - это общеевропейская инициатива, основанная Советом Европы в 1991 году. Цель проекта - привлечь внимание жителей и гостей городов к культурному наследию и его роли в развитии современного общества. В эти дни проводятся экскурсии и осмотр обычно закрытых или малоизвестных достопримечательностей, чтобы привлечь внимание общественности к их исторической и архитектурной ценности. В течение сентября подобные мероприятия проходят по всей Европе. В этом году Харьков присоединился к международному проекту уже в четвертый раз.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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