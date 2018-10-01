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01.10.2018  15:49   

Харьковчан вновь допустили в легендарный цирк Грикке (ФОТО)

Желаюшие смогли посетить Старый цирк, присоединившись к международному проекту «Дни европейского наследия».


city.kharkov.ua

30 сентября для взрослых и детей были организованы три бесплатные экскурсии в Старый цирк, который находится на пл. Национальной гвардии.

Харьковчане могли познакомиться с историей первого в Харькове каменного цирка, построенного в 1906 году купцом Генрихом Грикке. В свое время в цирке-театре выступали Владимир и Юрий Дуровы, Константин Берман, Михаил Генин, пел Федор Шаляпин, играли Марк Кропивницкий, Николай Садовский и Панас Саксаганский.

Экскурсии посетили около 150 харьковчан и гостей города. Сопровождали участников мероприятия главный режиссер цирка Александр Марченко, ведущий представлений Юрий Соболев, профессиональные и начинающие актеры.

Организаторами мероприятия выступили Департамент международного сотрудничества при участии Городского туристического информационного центра КП «Центр развития международного сотрудничества».

Отметим, что Дни европейского наследия - это общеевропейская инициатива, основанная Советом Европы в 1991 году. Цель проекта - привлечь внимание жителей и гостей городов к культурному наследию и его роли в развитии современного общества. В эти дни проводятся экскурсии и осмотр обычно закрытых или малоизвестных достопримечательностей, чтобы привлечь внимание общественности к их исторической и архитектурной ценности. В течение сентября подобные мероприятия проходят по всей Европе. В этом году Харьков присоединился к международному проекту уже в четвертый раз.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  старый цирк, экскурсия, харьков
 
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