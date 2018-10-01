Выставка невыдуманных сюжетов откроется в Харькове

С 5 октября в Художественном музее будет проходить выставка Non-fiction.
В экспозицию войдут натюрморты Виктора Звольского, пейзажи Украины и зарубежья Александра Лысенко, скульптуры Владимира Кочмаря, современные и исторические портреты Александра Шило.
Non-fiction – это выставка, посвященная жанрам, принципиально обращенным к работе с натуры, отметили организаторы.
По их словам, в основе выставляемых работ лежит тема сходства создаваемого художником образа - изображение лица, ландшафта, вещи - с видом натуры. Эта тема осмысливается как особая ценность, связанная с переживанием визуального восприятия окружающего мира, которое дарит особую радость зрительных ощущений.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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давл.:
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