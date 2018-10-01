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01.10.2018  17:27   

Выставка невыдуманных сюжетов откроется в Харькове

С 5 октября в Художественном музее будет проходить выставка Non-fiction.


// ХОГА

В экспозицию войдут натюрморты Виктора Звольского, пейзажи Украины и зарубежья Александра Лысенко, скульптуры Владимира Кочмаря, современные и исторические портреты Александра Шило.

Non-fiction – это выставка, посвященная жанрам, принципиально обращенным к работе с натуры, отметили организаторы.

По их словам, в основе выставляемых работ лежит тема сходства создаваемого художником образа - изображение лица, ландшафта, вещи - с видом натуры. Эта тема осмысливается как особая ценность, связанная с переживанием визуального восприятия окружающего мира, которое дарит особую радость зрительных ощущений.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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