Выставка невыдуманных сюжетов откроется в Харькове

01.10.2018 17:27

С 5 октября в Художественном музее будет проходить выставка Non-fiction.

В экспозицию войдут натюрморты Виктора Звольского, пейзажи Украины и зарубежья Александра Лысенко, скульптуры Владимира Кочмаря, современные и исторические портреты Александра Шило.

Non-fiction – это выставка, посвященная жанрам, принципиально обращенным к работе с натуры, отметили организаторы.

По их словам, в основе выставляемых работ лежит тема сходства создаваемого художником образа - изображение лица, ландшафта, вещи - с видом натуры. Эта тема осмысливается как особая ценность, связанная с переживанием визуального восприятия окружающего мира, которое дарит особую радость зрительных ощущений.