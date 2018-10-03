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03.10.2018  18:03   

Музыканты со всего света съедутся на Харьковские ассамблеи

Мастер-классы, творческие встречи и возможность насладиться классической музыкой. Так, 6 октября в городе откроется уже 25-й международный фестиваль «Харьковские ассамблеи», который продлится до конца месяца.


// city.kharkov.ua

Традиционно это мероприятие посетят известные музыканты со всего мира. Все они будут играть композиции немецкой пианистки Клары Шуман, ведь в этом году она стала главной героиней «Харьковских ассамблей».

Татьяна Веркина, художественный руководитель фестиваля, ректор ХНУИ им. Котляревского:
«В следующем году будет юбилейный год Клары Шуман, и если вы сейчас заглянете в интернет, вы увидите огромное количество записей музыки этой выдающейся женщины. Она играла на таком высочайшем уровне, что даже такие титаны пианизма, как Мендельсон и Лист, снимали шляпу, слушая игру великой Клары».

Также в рамках фестиваля «Харьковских ассамблей» с 7 по 11 октября пройдет международный конкурс музыкального искусства в двух номинациях - фортепиано и вокал.

Организаторы отмечают, что у участника должно быть профессиональное образование, и все же рискнуть может каждый. Кроме того, конкурсные композиции участник выбирает самостоятельно.

Татьяна Веркина, художественный руководитель фестиваля, ректор ХНУИ им. Котляревского:
«Там нет обязательного исполнения, этого нет, потому что есть требования международного сообщества конкурсов и, если мы хотим делать что-то, что примет европейское сообщество, мы должны идти по пути, которые уже прошли многие страны, поэтому здесь, если кто-то играет произведения Клары Шуман, естественно, это принимается. Там есть раздел «романтическая музыка» и здесь человек свободен в выборе».

С более подробной информацией и программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Международный музыкальный фестиваль «Харьковские ассамблеи» проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Тэги:  харьковские ассамблеи, фестиваль, харьков
 
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