03.10.2018 19:57

Харьков принимает участие в туристической выставке в Киеве (ФОТО)

Туристический потенциал Харькова представлен на 25-й Международной туристической выставке «UITM 2018», которая проходит с 3 по 5 октября в Киеве.



// city.kharkov.ua

В этом году в выставке принимают участие более 120 туристических компаний, туроператоров, туристических ассоциаций и организаций, гостиниц, транспортных агентств, страховых компаний из 25 стран мира.

Особенностью «UITM 2018» является объединение стендов городов и регионов Украины в единую выставочную экспозицию под названием «Дни гостеприимства Украины» (Ukrainian Hospitality Days).



Как отметили в Департаменте международного сотрудничества, традиционное участие в туристической выставке «UITM» дает возможность представить украинским и зарубежным посетителям выставки весь спектр атмосферы гостеприимства Харькова.



Справка. Международная туристическая выставка «UITM» - самое крупное туристическое событие в Украине, эффективный инструмент популяризации Украины как туристического направления в целом, так и отдельных ее городов и регионов на национальном и международном уровнях.