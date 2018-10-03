Харьков принимает участие в туристической выставке в Киеве (ФОТО)

Туристический потенциал Харькова представлен на 25-й Международной туристической выставке «UITM 2018», которая проходит с 3 по 5 октября в Киеве.
В этом году в выставке принимают участие более 120 туристических компаний, туроператоров, туристических ассоциаций и организаций, гостиниц, транспортных агентств, страховых компаний из 25 стран мира.
Особенностью «UITM 2018» является объединение стендов городов и регионов Украины в единую выставочную экспозицию под названием «Дни гостеприимства Украины» (Ukrainian Hospitality Days).
Как отметили в Департаменте международного сотрудничества, традиционное участие в туристической выставке «UITM» дает возможность представить украинским и зарубежным посетителям выставки весь спектр атмосферы гостеприимства Харькова.
Справка. Международная туристическая выставка «UITM» - самое крупное туристическое событие в Украине, эффективный инструмент популяризации Украины как туристического направления в целом, так и отдельных ее городов и регионов на национальном и международном уровнях.
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