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04.10.2018  17:01   

Можно все: отменено временные ограничения демонстрации фильмов с индексом «18+»

3 октября Кабинет Министров Украины принял решение об отмене временных ограничений демонстрации фильмов с индексом «18», что в свою очередь будет способствовать разнообразию вечерних сеансов в кинотеатрах и внедрению прогрессивного демонстрационного опыта зарубежного кино в Украине.


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Это решение Правительства, разработанное Министерством культуры Украины, Государственным агентством Украины по вопросам кино, соответствии с предложением общественного союза «Союз кинотеатров Украины» относительно усовершенствования законодательства в области кинопроката Украины.

Принято Правительством решения вносит соответствующие изменения в Положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, согласно которому демонстрации фильмов кинозрелищных заведениями с индексом «18» возможно с 18:00 до 6:00 и запрещается лицам до 18 лет. Существующее двойное регулирование одного и того же аспекта кинодемонстрування приводило к чрезмерному ограничению доступа зрителя к фильмам (в том числе украинского производства) с определенным выше индексом. Недопущение лиц в возрасте до 18 лет на просмотр фильмов с индексом «18» должно контролироваться субъектами предпринимательской деятельности - кинодемонстратора, а не ограничением времени показа фильмов.

Ожидается, что снятие двойного регулирования одного и того же аспекта кинодемонстрування окажет положительное влияние на рыночную среду, позволит зрителям просматривать фильмы с определенным выше индексом в любое время суток, что приведет к формированию устойчивой тенденции разнообразия кинотеатрального досуга любителей национального и иностранного кинопродукта.

Источник:   Урядовый портал
 Тэги:  фильмы, демонстрация, харьков, кинотеатры, эротика
 
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