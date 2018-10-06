06.10.2018 20:31

Открылся фестиваль «Харьковские ассамблеи»

На этот раз музыкальный форум посвящен теме противление злу искусством.



city.kharkov.ual

Открытие 25-го Международного музыкального фестиваля «Харьковские ассамблеи: противление злу искусством» состоялось сегодня, 6 октября, в Харьковской областной филармонии.

В концерте, открывшем фестиваль, выступили Академический симфонический оркестр Харьковской филармонии и студенческий симфонический оркестр Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского. Дирижировал гость из Германии Кристоф Адт, а солировал Вольфганг Манц - лауреат конкурсов Королевы Елизаветы, Ван Клиберна, конкурса в Лице. Музыканты исполнили Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Брамса и симфонию № 2 Шумана.

Художественный руководитель фестиваля, ректор Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского Татьяна Веркина отметила, что первый фестиваль состоялся 28 лет назад и был посвящен Моцарту. «Почему мы были первыми и выстояли? Потому что у нас всегда была одна вера - служить тем гениям, чью музыку мы исполняем, и мы должны отстаивать их идеалы и мечты. Так родились «Харьковские ассамблеи», и их девиз – «Противление злу искусством», - отметила Татьяна Веркина.

С открытием фестиваля почитателей классической музыки поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Были годы, когда было тяжело, и проведение фестиваля было под угрозой. Но вы все равно находили в себе силы, мужество, чтобы «Харьковские ассамблеи» состоялись. В этом огромная ваша заслуга. Вы дали толчок развитию культуры во всей стране. Вы продолжаете делать все, чтобы Харьков был культурной столицей. В фестивале принимают участие музыканты из разных стран мира. Это очень знаково и почетно для города. И в эти дни, дни фестиваля, когда звучит классическая музыка, царят мир, покой и благополучие», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, что в этом году фестиваль «Харьковские ассамблеи» посвящен выдающейся пианистке XIX века, супруге и первой исполнительнице сочинений Роберта Шумана Кларе Шуман.

Фестиваль будет проходить до 26 октября. В нем примут участие музыканты из Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Литвы, Италии, Румынии и Болгарии. Выступят представители Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, пройдут концерты профессоров и студентов Харьковского университета искусств, специализированной музыкальной школы-интерната.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет Третий конкурс музыкального искусства, научно-практическая конференция «Женщина за пределами обычного: Клара Шуман, Фанни Мендельсон, Мария Шимановская...», презентации и творческие встречи. Музыканты из разных стран проведут мастер-классы по игре на духовых, струнных инструментах и вокалу.

Международный музыкальный фестиваль «Харьковские ассамблеи» проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

С более подробной информацией и программой фестиваля можно ознакомиться здесь.