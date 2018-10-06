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06.10.2018  10:18   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Валерия Алтухова

Сегодня - день рождения директора Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната Валерия Алтухова.


city.kharkov.ual
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 6 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, директора Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната Валерия Алтухова.
 
«Под Вашим многолетним руководством множество воспитанников школы связали свою дальнейшую судьбу с искусством, стали профессиональными музыкантами, артистами и являются достоянием музыкальной культуры нашего города. 
 
Желаю Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, дальнейших успехов и как можно больше талантливых юных дарований!» - говорится в поздравлении городского головы.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравления, харьков, алтухов
 
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