Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Валерия Алтухова

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 октября Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 8 октября В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.