Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Валерия Алтухова

Сегодня - день рождения директора Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната Валерия Алтухова.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: