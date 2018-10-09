Авторы выставки «Авіапензель» ждут на творческую встречу

Встреча пройдет в галерее «Искусство Слобожанщины» 11 октября в 17:00. Вход – свободный.
Напомним, по 13 октября в галерее «Искусство Слобожанщины» проходит выставка художественных работ сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ».
Всех участников выставки «Авіапензель» объединяет связь с уникальным вузом - ХАИ, а также любовь и бережное отношение к искусству.
На творческой встрече можно ознакомиться с работами авторов выставки художественных работ сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Жуковского «ХАИ».
Участники встречи расскажут о себе и своих работах, о своем увлечении и творческих планах. Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу других работ авторов выставки.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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