Авторы выставки «Авіапензель» ждут на творческую встречу

09.10.2018 10:23

Встреча пройдет в галерее «Искусство Слобожанщины» 11 октября в 17:00. Вход – свободный.

Напомним, по 13 октября в галерее «Искусство Слобожанщины» проходит выставка художественных работ сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ».

Всех участников выставки «Авіапензель» объединяет связь с уникальным вузом - ХАИ, а также любовь и бережное отношение к искусству.

На творческой встрече можно ознакомиться с работами авторов выставки художественных работ сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Жуковского «ХАИ».

Участники встречи расскажут о себе и своих работах, о своем увлечении и творческих планах. Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу других работ авторов выставки.