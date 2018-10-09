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09.10.2018  10:23   

Авторы выставки «Авіапензель» ждут на творческую встречу

Встреча пройдет в галерее «Искусство Слобожанщины» 11 октября в 17:00. Вход – свободный.


// cultura.kh.ua

Напомним, по 13 октября в галерее «Искусство Слобожанщины» проходит выставка художественных работ сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ».

Всех участников выставки «Авіапензель» объединяет связь с уникальным вузом - ХАИ, а также любовь и бережное отношение к искусству.

На творческой встрече можно ознакомиться с работами авторов выставки художественных работ сотрудников и выпускников Национального аэрокосмического университета им. Жуковского «ХАИ».

Участники встречи расскажут о себе и своих работах, о своем увлечении и творческих планах. Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу других работ авторов выставки.

 

 

Источник:   Сайт галереи
 Тэги:  творческая встреча, выставка, харьков
 
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