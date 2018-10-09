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09.10.2018  10:39   

В Харькове откроется выставка 1+1

С 9 октября по 3 ноября Областном центре культуры и искусства, что на улице Пушкинской, 62, пройдет выставка под названием «1 + 1».


// cultura.kh.ua

Для создания этого выставочного пространства свои усилия объединили два известных в Харькове художника, архитекторы по специальности, Валерий Петрович Аксак и Валентина Анатольевна Дедова.

Представленная вниманию зрителей выставка посвящена 60-летнему творческому пути Валерия Петровича Аксака и любимому городу двух талантливых личностей - городу Харькову.

Валентина Анатольевна Дедова по будням архитектор, по выходным художник. Ее живопись сохраняет на полотнах самые интересные ее впечатления от путешествий и жизни, бурлящей вокруг.

«Сочетание в экспозиции картин и керамики, корнепластика, бонсаи, архитектурной бонкеи и графики Валерия Петровича Аксака создают уникальную и неповторимую атмосферу. Эта синергия разнообразия нарушает математическое правило, что 1+1+2. Здесь, в этом удивительном пространстве, 1+1 равно бесконечности», – отмечают организаторы выставки.

Открытие выставки 9 октября в 16.00. Время работы: с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье. Вход свободный.

Источник:   Сайт галереи
 Тэги:  выставка, харьков
 
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