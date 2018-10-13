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13.10.2018  18:18   

Египет продолжит доплачивать авиакомпаниям за гостей из Харькова

Египет продолжит субсидировать иностранную авиаперевозку харьковчан на курорты страны, но пока не называет сумм, которые будут выплачиваться за каждый рейс.


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Накануне старта зимнего сезона два египетских ведомства – министерство туризма и министерство гражданской авиации – выступили с заявлением о реализации новой программы авиационного стимулирования на 2018–2020 годы. Она начнет действовать с 1 ноября этого года и продлится до апреля 2020-го. Субсидии будут выплачиваться как за чартерные, так и за регулярные рейсы.

Явным претендентом на стимулирование выступает Шарм-эш-Шейх: этот курорт так и не восстановил число отдыхающих. Хургада и Марса Алям вряд ли попадут в список аэропортов, за прилет в которые Египет будет платить: на этих курортах хватает туристов из Германии и других стран Европы.

Кроме того, Египет, скорее всего, захочет финансово поддержать и полеты в новый аэропорт Сфинкс, который откроется недалеко от плато Гиза и будет обслуживать туристов, прилетающих специально для посещения Великого Египетского музея.

Пока страна пирамид не обозначила суммы, которые готова выплачивать за доставку иностранных туристов. Возможно, это связано с тем, что условия для разных стран будут различаться.

Например, в текущем сезоне украинские перевозчики уже работают на особых условиях: им вне зависимости от аэропорта прилета платят по 4000 долларов за рейс.

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  египет, поездка, курорт, харьков, доплата, отдых, сезон
 
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