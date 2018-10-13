Египет продолжит доплачивать авиакомпаниям за гостей из Харькова

Египет продолжит субсидировать иностранную авиаперевозку харьковчан на курорты страны, но пока не называет сумм, которые будут выплачиваться за каждый рейс.
Накануне старта зимнего сезона два египетских ведомства – министерство туризма и министерство гражданской авиации – выступили с заявлением о реализации новой программы авиационного стимулирования на 2018–2020 годы. Она начнет действовать с 1 ноября этого года и продлится до апреля 2020-го. Субсидии будут выплачиваться как за чартерные, так и за регулярные рейсы.
Явным претендентом на стимулирование выступает Шарм-эш-Шейх: этот курорт так и не восстановил число отдыхающих. Хургада и Марса Алям вряд ли попадут в список аэропортов, за прилет в которые Египет будет платить: на этих курортах хватает туристов из Германии и других стран Европы.
Кроме того, Египет, скорее всего, захочет финансово поддержать и полеты в новый аэропорт Сфинкс, который откроется недалеко от плато Гиза и будет обслуживать туристов, прилетающих специально для посещения Великого Египетского музея.
Пока страна пирамид не обозначила суммы, которые готова выплачивать за доставку иностранных туристов. Возможно, это связано с тем, что условия для разных стран будут различаться.
Например, в текущем сезоне украинские перевозчики уже работают на особых условиях: им вне зависимости от аэропорта прилета платят по 4000 долларов за рейс.
День обещает творческий полет мысли. Можно изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Ближайшие дни в городе будут преимущественно солнечными и теплыми.
С 2018 года Всемирный день перелетных птиц отмечается два раза в года: каждую вторую субботу мая и октября.
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