16.10.2018 16:59

Бон вояж: в Харькове откроется выставка графических путевых заметок

С 18 октября по 3 ноября в галерее «Мистецтво Слобожанщини» пройдет выставка графики из путевых альбомов художника Александра Шило «Бон вояж!».



// culturа.kh.ua

В экспозицию войдут графические работы художника, доктора искусствоведения, профессора Александра Всеволодовича Шило, выполненные во время его многочисленных путешествий по городам и странам Европы: Австрия, Италия и Франция, Испания и Польша, Болгария и Черногория, Мальта и Кипр.



«Обычно в таких поездках программа очень насыщена, в несколько дней удается посмотреть и посетить столько интересных и памятных мест, что впечатлений хватает надолго. Но писать фундаментальные работы в таких поездках возможности нет. И тогда наступает черед быстрых, почти мгновенных набросков, которые выполнялись в разных обстоятельствах — во время пеших экскурсий, из окон в поездах и автобусах, а иногда удавалось выкроить и сравнительно достаточное время для стационарного этюда. Эти

путевые заметки и составили экспозицию выставки «Бон вояж!», –сообщили организаторы выставки.



Открытие выставки состоится 18 октября в 17:00.



Во время работы выставки пройдут следующие мероприятия:



23 октября в 17:00 – цикл лекций: «Путешествие на Дальний Восток: культура, события, люди». Лекция 3. Лектор – Андрей Корнев – культуролог, историк, литератор.



24 октября в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта Дэвида Гаррета в Баден-Бадене «Наследие» (2011 г.). Из коллекции Э. Г. Чайки.



25 октября в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 11. Лектор – доктор искусствоведения Шило А.В.



30 октября в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам «Антология современной русской поэзии Украины». Часть 6». Лектор М. М. Красиков.



31 октября в 17:00 – творческая встреча с автором выставки графики из путевых альбомов «Бон вояж!» художником Александром Шило.



1 ноября в 17:00 – встреча по психологии из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 2. Лектор – психолог, филолог, журналист Северина Лорина Владимировна.