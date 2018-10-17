Главная Новости Культура и Туризм Кукольный мир еврейской Одессы презентуют в Художественном музее
17.10.2018  17:31   

Кукольный мир еврейской Одессы презентуют в Художественном музее

Выставка авторских кукол откроется 19 октября в 16:00 в Харьковском художественном музее по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.


// ХОГА

Мероприятие состоится в рамках Дней еврейской культуры в Харькове.

Авторы Елена Попова (Киев), Наталья Рудикова (Киев), Лариса Бочарова (Львов), Ирина Таубе (Киев), Ирина Шевченко (Киев) предоставят возможность любителям литературы окунуться в кукольный мир еврейской Одессы.
На выставке будут представлены коллекционные авторские куклы, олицетворяющие литературных героев Шолом-Алейхема, а именно – знаменитые персонажи его произведения «Песня песен» Бузя и Шимек, навеки влюбленные и несчастные. Кроме того, зрители увидят забавные «еврейские шахматы» из цикла «Одесса-1930 Исаака Бабеля»: самого писателя в одесском дворике, его машинистку Дору, влиятельного руководителя вместе с секретаршей Софой, моряков и знатоков пива Васю и Костю, перекупщика Осю Листерманна, парикмахера Севу, врача, сторожа, скрипача-вундеркинда и, конечно, Беню Крика по прозвищу Король.

Выставка работает ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40.

Справки – по тел. (057) 706-33-94, (057) 706-33-96.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.10 Культура и Туризм Бон вояж: в Харькове откроется выставка графических путевых заметок 09.10 Культура и Туризм В Харькове откроется выставка 1+1 09.10 Культура и Туризм Авторы выставки «Авіапензель» ждут на творческую встречу
 
 

Видео

Вкусные украинские традиции. В Змиевском районе прошёл фестиваль борща
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 