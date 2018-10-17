Кукольный мир еврейской Одессы презентуют в Художественном музее

Выставка авторских кукол откроется 19 октября в 16:00 в Харьковском художественном музее по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.
Мероприятие состоится в рамках Дней еврейской культуры в Харькове.
Авторы Елена Попова (Киев), Наталья Рудикова (Киев), Лариса Бочарова (Львов), Ирина Таубе (Киев), Ирина Шевченко (Киев) предоставят возможность любителям литературы окунуться в кукольный мир еврейской Одессы.
На выставке будут представлены коллекционные авторские куклы, олицетворяющие литературных героев Шолом-Алейхема, а именно – знаменитые персонажи его произведения «Песня песен» Бузя и Шимек, навеки влюбленные и несчастные. Кроме того, зрители увидят забавные «еврейские шахматы» из цикла «Одесса-1930 Исаака Бабеля»: самого писателя в одесском дворике, его машинистку Дору, влиятельного руководителя вместе с секретаршей Софой, моряков и знатоков пива Васю и Костю, перекупщика Осю Листерманна, парикмахера Севу, врача, сторожа, скрипача-вундеркинда и, конечно, Беню Крика по прозвищу Король.
Выставка работает ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40.
Справки – по тел. (057) 706-33-94, (057) 706-33-96.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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