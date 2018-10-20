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20.10.2018  11:48   

В Харькове начались Недели Германии

Первая столица присоединилась к «Неделям Германии в Украине», которые проходят в 14 городах страны до 2 ноября.


// ХОГА

В Харькове можно будет увидеть выставки, художественные и исторические, подготовленные партнерами Генерального консульства Германии. Молодежь ожидают разнообразные конкурсы на знание немецкого языка и Германии, показы документальных и художественных фильмов, дискуссии и форумы.

Харьковские «Недели Германии в Украине 2018» торжественно откроет концерт в Харьковской филармонии 20 октября. Концерт состоится при участии известных музыкантов: Кристиана Шмитта, орган, и Отто Заутера, труба-пикколо.

Программа Недели Германии в Харькове

Справка. «Недели Германии в Украине» были впервые организованы осенью 2013 года и проводятся ежегодно. Организаторами являются Посольство Германии в Киеве, Генеральное консульство в Донецке с местом нахождения в Днепре, а также Почетные консулы в Харькове, Одессе, Львове и Черновцах. Большое количество немецких организаций являются партнерами «Недели Германии в Украине», которые проводят мероприятия самостоятельно.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  недели германии, харьков
 
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