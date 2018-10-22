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22.10.2018  10:21   

Неизвестное о Репине: в Харькове расскажут о художнике

25 октября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится одиннадцатая лекция из цикла по искусствоведению «Репин - неизвестный художник» профессора, доктора искусствоведения, художника Александра Шило.


// Фото предоставлено организаторами

В цикле лекций доктора искусствоведения, профессора А.В. Шило «Репин: неизвестный художник» будут представлены результаты его исследований, касающихся различных аспектов поэтики и художественного метода И.Е. Репина: приемы театрализации в его искусстве, диалектика «внешней» и «внутренней» позиций в процессе создания образов, свойственная художнику органика творчества.

Будут рассмотрены малоизученные, а подчас и вовсе не изученные страницы творчества великого художника.

Вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Справка. Шило Александр Всеволодович — доктор искусствоведения, профессор. Член Ассоциации искусствоведов (1992), Союза художников Украины (1992). Опубликовал свыше 350 научных и критических работ, среди которых монографии «Картина И.Е. Репина “Пушкин на набережной Невы. 1835 г.”» (2002); «Загадки Репина» (2004); «Репин: очерки поэтики и творческого метода» (2013).

 

Тэги:  лекция, харьков
 
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