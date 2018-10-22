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22.10.2018  13:19   

Жителям Харькова бесплатно показали культурное достояние города

В Харькове проводят социальные экскурсии.


http://www.city.kharkov.ua

Бесплатные социальные экскурсии для жителей Основянского района города Харькова провели 17 и 18 октября.

Экскурсанты посетили Свято-Успенский собор, храм Святых Жен-Мироносиц, собор Успения Пресвятой Девы Марии, Свято-Покровский собор и Покровский монастырь, а также ознакомились с Художественно-мемориальным музеем И.Е.Репина, Свято-Покровским собором и штабом военных поселений в городе Чугуеве (Харьковская область).

Участникам экскурсий рассказали об истории, архитектуре и значении культурных учреждений, которые они посетили.


Практика проведения социальных экскурсий будет продолжена в 2019 году.

Экскурсии проведены по результатам приема жителей Основянского района Харьковским городским  головой Геннадием Кернесом, а также в рамках Программы укрепления положительного международного имиджа и развития международного сотрудничества города Харькова на 2018 - 2020 годы.

Организаторы экскурсий - Департамент международного сотрудничества Харьковского городского совета и Городской туристический информационный центр КП «Центр развития международного сотрудничества.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  бесплатные экскурсии, харьков
 
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