Жителям Харькова бесплатно показали культурное достояние города

В Харькове проводят социальные экскурсии.
Бесплатные социальные экскурсии для жителей Основянского района города Харькова провели 17 и 18 октября.
Экскурсанты посетили Свято-Успенский собор, храм Святых Жен-Мироносиц, собор Успения Пресвятой Девы Марии, Свято-Покровский собор и Покровский монастырь, а также ознакомились с Художественно-мемориальным музеем И.Е.Репина, Свято-Покровским собором и штабом военных поселений в городе Чугуеве (Харьковская область).
Участникам экскурсий рассказали об истории, архитектуре и значении культурных учреждений, которые они посетили.
Практика проведения социальных экскурсий будет продолжена в 2019 году.
Экскурсии проведены по результатам приема жителей Основянского района Харьковским городским головой Геннадием Кернесом, а также в рамках Программы укрепления положительного международного имиджа и развития международного сотрудничества города Харькова на 2018 - 2020 годы.
Организаторы экскурсий - Департамент международного сотрудничества Харьковского городского совета и Городской туристический информационный центр КП «Центр развития международного сотрудничества.
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