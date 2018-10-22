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22.10.2018  15:49   

В Харькове - Недели Германии

Недели Германии в Украине 2018 проходят с 19 октября по 2 ноября в 14 городах страны.


city.kharkov.ua

Гостей ждут более 70 мероприятий - художественные и исторические выставки, форумы, конкурсы, фестивали, которые касаются немецкой культуры, искусства, языка, музыки и кино. Эксперты поделятся информацией о возможностях получения образования в Германии и о том, как можно конкурировать на европейском рынке.

В Харькове Недели Германии торжественно открылись 20 октября концертом известных музыкантов - Кристиана Шмитта (орган) и Отто Заутера (труба-пикколо) - в областной филармонии.

Также в городе пройдут Украинско-немецкий форум «Биоэнергетика, энергоэффективность и агробизнес», фестиваль документальных фильмов и фестиваль нового немецкого кино, фотоконкурс «Ich mag Deutsch» и фотовыставки, лекции немецких экспертов в области демократии и политических процессов. Подробнее со всеми мероприятиями, которые запланированы в Харькове, можно ознакомиться здесь.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  недели германии, харьков
 
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