22.10.2018 15:49

В Харькове - Недели Германии

Недели Германии в Украине 2018 проходят с 19 октября по 2 ноября в 14 городах страны.



city.kharkov.ua

Гостей ждут более 70 мероприятий - художественные и исторические выставки, форумы, конкурсы, фестивали, которые касаются немецкой культуры, искусства, языка, музыки и кино. Эксперты поделятся информацией о возможностях получения образования в Германии и о том, как можно конкурировать на европейском рынке.



В Харькове Недели Германии торжественно открылись 20 октября концертом известных музыкантов - Кристиана Шмитта (орган) и Отто Заутера (труба-пикколо) - в областной филармонии.



Также в городе пройдут Украинско-немецкий форум «Биоэнергетика, энергоэффективность и агробизнес», фестиваль документальных фильмов и фестиваль нового немецкого кино, фотоконкурс «Ich mag Deutsch» и фотовыставки, лекции немецких экспертов в области демократии и политических процессов. Подробнее со всеми мероприятиями, которые запланированы в Харькове, можно ознакомиться здесь.