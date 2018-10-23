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23.10.2018  10:17   

В Харькове пройдет лютеранская выставка

С 23 октября по 2 ноября в информационно-выставочном центре «Бузок» пройдет фотовыставка «Первые протестанты. Лютеране».


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Выставка посвящена 250-летию евангелическо-лютеранской общины «Святого Вознесения» в городе Харькове (1768 - 2018 гг).

Для того, чтобы приблизить для современников ту конфессию, в которую входили многие известные харьковчане, и показать, как лютеранская церковь выглядит сегодня, на выставке будут представлены фотографии лютеранских церквей Германии - «родины» лютеранства.

Автор фотографий - Инна Ремпель, фотограф-любитель и работник Евангелической Церкви Брауншвейга.

«Первые упоминания о лютеранской общине в городе Харькове появляются с  1768 г.  За эти 250 лет община пережила как взлеты, так и падения. С ее историей неразрывно связаны такие известные личности для харьковчан, как врачи Вильгельм Грубе, Николай Тринклер, Леонард Гиршман, кондитер Григорий Борман, фабрикант и меценат Максимилиан Гельферих, архитектор Юлиус Цауне и многие другие, - говорят организаторы выставки. - К сожалению, советское время стало тяжелым испытанием для общины, которая потеряла много прихожан, служителей и все свое имущество. Только после получения независимости Украины община смогла снова возродиться».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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