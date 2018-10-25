Главная Новости Культура и Туризм Оперу, джаз и народную музыку соединили в уникальной программе ХНАТОБа
25.10.2018  10:03   

Оперу, джаз и народную музыку соединили в уникальной программе ХНАТОБа

В ХНАТОБе им. В.М. Лысенко прошел концерт-история «Линия культуры».


// ХОГА
«Линия культуры» – это экспериментальная программа, которая выполняется впервые и включает произведения из разных жанров.

«В рамках проекта были выбраны три выдающихся украинских музыканта - «отец» Рождества Николай Леонтович, мировая оперная дива Соломия Крушельницкая и человек, который учил джазу Глена Миллера и Джорджа Гершвина - Джозеф Шиллингер. Проектом мы объединяем произведения из разных жанров, в которых работали эти музыканты - народную музыку, оперу и джаз - в единую концертную программу», - рассказали организаторы.

Концерт сопровождался видеорядом - биографическими анимационными мини-фильмами с рассказом о жизни трех выдающихся личностей, которым посвящено событие. После Харькова концерт будет показан в Виннице и Тернополе.

«Харьковщина еще раз подтверждает значимость в развитии культуры и искусства. Очень много уникальных инновационных проектов реализуется именно в нашем регионе. Мне очень приятно, что по инициативе общественных организаций реализуется новый проект, который объединил наших выдающихся земляков. Мне очень приятно, что Харьковщина богатый край, край счастливых и талантливых людей, - сказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. - При поддержке областной государственной администрации в регионе проходит множество мероприятий. Я уверен, что реализация этого  проекта даст новый старт развитию культуры и искусства».

Справка. Линия культуры - проект общественной организации Центр Развития Громад, поддержку которому оказывает Украинский культурный фонд, в партнерстве с ХНАТОБ/ВОСТОК OPERA.

Главная цель проекта «Линия культуры» - объединить Украину и показать украинцам, что угодно, на Западе или на Востоке, наши соотечественники не только развивали украинскую культуру, но и меняли мир. Проект призван разбить постсоветские и постимперские комплексы неполноценности, и вызвать в украинцах чувство единства и гордости за своих земляков, параллельно вдохновляя сохранять и развивать свою культуру. Проект демонстрирует, что украинцы из разных регионов в разные времена внесли весомый вклад в мировую культуру и искусство.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  концерт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.10 Общество Самые юные воздушные гимнасты из Харькова собирают средства для онкобольных детей 19.10 Общество В свой день рождения «Интер» подарит миллионам зрителей большой праздничный концерт (ФОТО) 10.10 Общество На «Интере» рассказали, как телеканал отметит день рождения
 
 

Видео

ЕБРР объявил тендер на закупку троллейбусов для Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 