Оперу, джаз и народную музыку соединили в уникальной программе ХНАТОБа

25.10.2018 10:03

В ХНАТОБе им. В.М. Лысенко прошел концерт-история «Линия культуры».

«Линия культуры» – это экспериментальная программа, которая выполняется впервые и включает произведения из разных жанров.

«В рамках проекта были выбраны три выдающихся украинских музыканта - «отец» Рождества Николай Леонтович, мировая оперная дива Соломия Крушельницкая и человек, который учил джазу Глена Миллера и Джорджа Гершвина - Джозеф Шиллингер. Проектом мы объединяем произведения из разных жанров, в которых работали эти музыканты - народную музыку, оперу и джаз - в единую концертную программу», - рассказали организаторы.

Концерт сопровождался видеорядом - биографическими анимационными мини-фильмами с рассказом о жизни трех выдающихся личностей, которым посвящено событие. После Харькова концерт будет показан в Виннице и Тернополе.

«Харьковщина еще раз подтверждает значимость в развитии культуры и искусства. Очень много уникальных инновационных проектов реализуется именно в нашем регионе. Мне очень приятно, что по инициативе общественных организаций реализуется новый проект, который объединил наших выдающихся земляков. Мне очень приятно, что Харьковщина богатый край, край счастливых и талантливых людей, - сказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. - При поддержке областной государственной администрации в регионе проходит множество мероприятий. Я уверен, что реализация этого проекта даст новый старт развитию культуры и искусства».

Справка. Линия культуры - проект общественной организации Центр Развития Громад, поддержку которому оказывает Украинский культурный фонд, в партнерстве с ХНАТОБ/ВОСТОК OPERA.

Главная цель проекта «Линия культуры» - объединить Украину и показать украинцам, что угодно, на Западе или на Востоке, наши соотечественники не только развивали украинскую культуру, но и меняли мир. Проект призван разбить постсоветские и постимперские комплексы неполноценности, и вызвать в украинцах чувство единства и гордости за своих земляков, параллельно вдохновляя сохранять и развивать свою культуру. Проект демонстрирует, что украинцы из разных регионов в разные времена внесли весомый вклад в мировую культуру и искусство.