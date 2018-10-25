На крупнейшем кинофестивале восточной Украины покажут четыре харьковских премьеры

25.10.2018 17:32

С 24 по 28 октября в Харькове проходит второй международный кинофестиваль документальных и художественных фильмов Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival.

Мепроприятие проводится в рамках Недель Германии.

В программе фестиваля: 21 полнометражный фильм, среди которых участники Берлинского кинофестиваля, обладатели наград Каннского кинофестиваля, претенденты на будущую премию «Оскар» и другие картины из Украины, Германии, Израиля, США, Польши, Великобритании. В целом это одна украинская фестивальная премьера, семь украинских национальных премьер и четыре харьковские премьеры, фильмы ретроспективы и специальные показы.

Для начинающих и опытных кинематографистов состоятся восемь мероприятий индустриальной секции.

Также в рамках Kharkiv MeetDocs пройдут два конкурса: питчинг кинопроектов и фестиваль короткометражного украинского независимого кино «Бардак».

Одним из фильмов в программе этого года стал «МИФ» режиссёров Леонида Кантера и Ивана Ясния о известном оперном певце Василе Слипаке, погибшем на войне в Донбассе. Этим летом ушёл из жизни и Леонид Кантер. Память Леонида, Василя, а также всех погибших в войне с Россией почтили на открытии фестиваля минутой молчания.

Среди зарубежных фильмов Kharkiv MeetDocs много фильмов на острые темы для мира и Украины: война, экология, права человека. Проблемам современной Украины посвящены сразу несколько полнометражных фильмов: «Ампутация» Лидии Стародубцевой и Игоря Померанцева, «МИФ» Леонида Кантера и Ивана Ясния, «Донбасс» Сергея Лозницы, «Как тебя зовут?» Ирины Громозды и Светланы Залоги говорят о войне на Донбассе. «2020. #Безлюдная страна» Корнея Грицюка, «Вэаюфром» Дмитрия Лавриненко затрагивают тему миграции и взаимодействия Украины с миром. «В лучах солнца» Виталия Манского и «День Победы» Сергея Лозницы показывают, как влияет на людей и целые народы государственная пропаганда.

На мастер-классах, котрые пройдут в рамках фестиваля, своим опытом с коллегами поделятся режиссеры Нильс Бекамп и Феликс Кригсхайм, монтажер и редактор Зубин Сетна и генеральный продюссер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. А рассмотрят проекты новых фильмов на питчинге сценарист и драматург Наталья Ворожбит, режиссер Сергей Буковский, искусствовед Зоя Алферова, продюссер Анна Паленчук.

Новым форматом фестиваля станет короткий метр – в трёх модулях от фестиваля «Бардак» можно будет увидеть 36 работ, снятых начинающими авторами из различных городов Украины. Официальный приз «Бардака» — «Стакан» — вручат на церемонии закрытия 28 октября, как и приз победителю питчинга — профессиональную Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K.

Фестиваль продлится до воскресенья 28 октября на нескольких площадках, в том числе, вузах: Fabrika.Space, Планета Кино, Харьковская государственная академия культуры и Харьковский экономический университет имени Семена Кузнеца.