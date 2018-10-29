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29.10.2018  12:19   

В Харькове пройдет праздник французского анимационного кино (ВИДЕО)

Программа мероприятия рассчитана на взрослых и детей.


allkharkov.ua

Праздник французского анимационного кино пройдет 3 и 4 ноября в кинотеатре «Боммер» (ул. Полтавский Шлях, 6).

Мероприятие пройдет в рамках Года французского языка в Украине. Для зрителей представят взрослую и детскую программы на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Так, в рамках детского сеанса продемонстрируют сборники детской короткометражной анимации, для взрослых - анимационные фильмы «Девушка без рук» и «Адама».

Расписание показов:

3 ноября - в 13:00 и 15:00 детская программа, в 17:00 - программа для взрослых;

4 ноября: в 15:00 - детская программа, в 17:00 - для взрослых.

Организатор мероприятия - «Festivals cinema» совместно с «Альянс Франсез Харьков».

C более подробной информацией можно ознакомиться на сайте кинотеатра.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль французских фильмов, анимация, харьков
 
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