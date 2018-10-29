29.10.2018 12:19

В Харькове пройдет праздник французского анимационного кино (ВИДЕО)

Программа мероприятия рассчитана на взрослых и детей.



allkharkov.ua

Праздник французского анимационного кино пройдет 3 и 4 ноября в кинотеатре «Боммер» (ул. Полтавский Шлях, 6).



Мероприятие пройдет в рамках Года французского языка в Украине. Для зрителей представят взрослую и детскую программы на языке оригинала с украинскими субтитрами.



Так, в рамках детского сеанса продемонстрируют сборники детской короткометражной анимации, для взрослых - анимационные фильмы «Девушка без рук» и «Адама».



Расписание показов:



3 ноября - в 13:00 и 15:00 детская программа, в 17:00 - программа для взрослых;



4 ноября: в 15:00 - детская программа, в 17:00 - для взрослых.



Организатор мероприятия - «Festivals cinema» совместно с «Альянс Франсез Харьков».



C более подробной информацией можно ознакомиться на сайте кинотеатра.