В Харькове пройдет праздник французского анимационного кино (ВИДЕО)

Программа мероприятия рассчитана на взрослых и детей.
Праздник французского анимационного кино пройдет 3 и 4 ноября в кинотеатре «Боммер» (ул. Полтавский Шлях, 6).
Мероприятие пройдет в рамках Года французского языка в Украине. Для зрителей представят взрослую и детскую программы на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Так, в рамках детского сеанса продемонстрируют сборники детской короткометражной анимации, для взрослых - анимационные фильмы «Девушка без рук» и «Адама».
Расписание показов:
3 ноября - в 13:00 и 15:00 детская программа, в 17:00 - программа для взрослых;
4 ноября: в 15:00 - детская программа, в 17:00 - для взрослых.
Организатор мероприятия - «Festivals cinema» совместно с «Альянс Франсез Харьков».
C более подробной информацией можно ознакомиться на сайте кинотеатра.
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