Отопительный сезон стартовал в харьковском зоопарке (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковские теплолюбивые животные постепенно переходят в зимние помещения.
Для комфортного пребывания животных на «зимних квартирах» был сделан необходимый ремонт, утеплены или заменены окна, сделан ремонт кровель. Здания отапливаются, так что харьковские питомцы чувствуют себя уютно.
Но это не значит, что животные будут находиться только там. Ведь прогулки никто не отменял. Дверь между теплым помещением и уличным вольером остаётся открыта, поэтому животные сами решают, когда им выйти погулять, а когда зайти погреться внутрь.
А вот такие животные, как гривистые бараны, олени, косули, верблюды, рыси, волки, лошади Пржевальского, еноты, енотовидные собаки, тигр, остаются в открытых вольерах и в зимнее время. От непогоды они могут укрыться в домиках или под навесами с теплыми подстилками из соломы и опилок.
Сохранять оптимальную температуру тела позволяет и рацион. В осенне-зимний период он усиленный. Животных кормят чаще и обильнее. В процентном соотношении объем корма увеличивается примерно на 15%.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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