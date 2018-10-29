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29.10.2018  13:50   

Отопительный сезон стартовал в харьковском зоопарке (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковские теплолюбивые животные постепенно переходят в зимние помещения.


Фото: Харьковский зоопарк

Для комфортного пребывания животных на «зимних квартирах» был сделан необходимый ремонт, утеплены или заменены окна, сделан ремонт кровель. Здания отапливаются, так что харьковские питомцы чувствуют себя уютно.

Но это не значит, что животные будут находиться только там. Ведь прогулки никто не отменял. Дверь между теплым помещением и уличным вольером остаётся открыта, поэтому животные сами решают, когда им выйти погулять, а когда зайти погреться внутрь.

А вот такие животные, как гривистые бараны, олени, косули, верблюды, рыси, волки, лошади Пржевальского, еноты, енотовидные собаки, тигр, остаются в открытых вольерах и в зимнее время. От непогоды они могут укрыться в домиках или под навесами с теплыми подстилками из соломы и опилок.

Сохранять оптимальную температуру тела позволяет и рацион. В осенне-зимний период он усиленный. Животных кормят чаще и обильнее. В процентном соотношении объем корма увеличивается примерно на 15%.

  

  

 

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  животные, харьков, зоопарк, зимовка, прогулка, ремонт
 
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