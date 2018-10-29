Многообразию культур харьковчан посвятят выставку

С 1 по 19 ноября в Областном центре культуры и искусства на улице Пушкинской, 62 пройдет выставка «Харьковщина мультикультурная».
Открытие экспозиции состоится 1 ноября в 16:00 на втором этаже Центра.
Выставка приурочена к Международному дню толерантности.
На ней представлены образцы традиционной культуры разных народов, многочисленные представители которых сотни лет проживают на территории Харьковской области. Среди экспонатов: образцы ткацкого ремесла, традиционные музыкальные инструменты, национальные костюмы, посуда, картины, игрушки, праздничные атрибуты, традиционные изделия из ткани и другие предметы быта.
Экспонаты для выставки предоставили национально-культурные общества, которые действуют на территории Харьковщины: Харьковская областная организация «Грузинское национально-культурное общество «Сакартвело», Харьковское областное общество азербайджанско-украинской дружбы «Достлуг», Общество азербайджанских женщин г. Харькова «Айнур Хатун», Харьковское городское национальное общество казахстанцев «Бирлик», «Армянский образовательно-культурный центр им. Алтуняна», Харьковское городское общество греков «Гелиос», Харьковское областное общество немцев «Видергебурт», Харьковское общество польской культуры Polonia Charkowa, Харьковское городское культурно-просветительское общество татар «Дуслик», Областной культурный центр «Аме Рома», Харьковская областная организация «Узбекский национальный центр», Еврейский культурный центр «Бейт Дан».
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
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История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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