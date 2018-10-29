29.10.2018 18:49

Близится фестиваль польской и украинской музыки

ХІХ Открытый фестиваль имени Кароля Шимановского пройдет с 7 по 10 ноября в Харькове.



//studentportal.pl

Как отмечают организаторы, фестиваль способствует дальнейшему укреплению творческих связей и пропаганде музыкального наследия Украины и Польши. За годы своего существования конкурс дал путевку в жизнь многим юным музыкантам.



В рамках фестиваля прозвучат лучшие произведения наследия украинской и польской музыкальной культуры. В нем примут участие более 180 юных музыкантов. Конкурс будет проводиться в номинациях: фортепиано, оркестровые струнно-смычковые инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные инструменты и академический вокал.



Жюри фестиваля уже 18 лет возглавляет композитор, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им. В. Косенко Николай Стецюн. Также в составе жюри - ведущие украинские музыканты и народные артисты Украины.



Фестиваль пройдет на базе Детской музыкальной школы №13 им. Н. Т. Коляды (ул. Культуры, 1).



Открытие музыкального события состоится 7 ноября (начало - в 10:00), гала-концерт победителей – 10 ноября (в 16:00).



С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.



Организаторы музыкального фестиваля им. Кароля Шимановского - Общественная организация «Харьковское общество польской культуры» и Харьковская детская музыкальная школа № 13 им. Н. Т. Коляды. Фестиваль проводится при поддержке Харьковского городского совета и Генерального консульства Республики Польша в Харькове.



Справка. Кароль Шимановский – польский композитор, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Польшей и Украиной. Он родился в 1882 году в селе Тимошовка Черкасской области. Первые музыкальные шаги маленький Кароль сделал в Украине. Позже композитор жил и работал во многих странах мира, но именно Украина навсегда оставалась в его сердце краем любви и вдохновения. Это и вдохновило музыкальную общественность Харькова на проведение фестиваля польской и украинской музыки имени Кароля Шимановского.