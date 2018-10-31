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31.10.2018  13:09   

Деревянную резьбу с авторской росписью покажут на выставке в Харькове

С 8 ноября по 8 декабря в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка художественной росписи и резьбы творческой семьи Инны Бибич и Юрия Богмата «Краски души».


// cultura.kh.ua

Деревянные тарелки, ложки, разнообразные сундуки, изготовленные Юрием Богматом и расписанные Инной Бибич, выполнены в неповторимом авторском стиле. Техники росписи - индивидуальны, но они хранят и лелеют традиционные национальные украинские мотивы и узоры.

Кроме деревянных изделий, мастерица с увлечением занимается авторской росписью тканей, делает куклы и дамские украшения. А Юрий Богмат вырезает прекрасные сюжеты и предметы быта.

Работы Инны Бибич и Юрия Богмата хорошо знакомы посетителям «Слобожанской ярмарки», туристических выставок, областных и районных фестивалей и различных культурных мероприятий в Украине. Эта талантливая творческая семья имеет множество дипломов и наград.

Открытие выставки состоится 8 ноября в 14:00.

Вход - свободный.

 

Источник:   ХООМЦ
 Тэги:  выставка, харьков
 
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