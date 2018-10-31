Деревянную резьбу с авторской росписью покажут на выставке в Харькове

С 8 ноября по 8 декабря в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка художественной росписи и резьбы творческой семьи Инны Бибич и Юрия Богмата «Краски души».
Деревянные тарелки, ложки, разнообразные сундуки, изготовленные Юрием Богматом и расписанные Инной Бибич, выполнены в неповторимом авторском стиле. Техники росписи - индивидуальны, но они хранят и лелеют традиционные национальные украинские мотивы и узоры.
Кроме деревянных изделий, мастерица с увлечением занимается авторской росписью тканей, делает куклы и дамские украшения. А Юрий Богмат вырезает прекрасные сюжеты и предметы быта.
Работы Инны Бибич и Юрия Богмата хорошо знакомы посетителям «Слобожанской ярмарки», туристических выставок, областных и районных фестивалей и различных культурных мероприятий в Украине. Эта талантливая творческая семья имеет множество дипломов и наград.
Открытие выставки состоится 8 ноября в 14:00.
Вход - свободный.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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