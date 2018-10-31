Дан старт новому сезону школьной лиги КВН

Фестиваль-открытие дал начало зону 2018-2019 гг.
Фестиваль-открытие Харьковской школьной лиги КВН сезона 2018-2019 гг. состоялся 30 октября во Дворце студентов Национального технического университета «ХПИ».
Из 69 команд, принявших участие в районных отборочных турах, в играх сезона будут участвовать 22 команды КВН, в том числе одна из города Сумы.
Всем командам вручили дипломы и кубки победителей отборочного тура, а главный Кубок фестиваля получила команда КВН «Жихарята» Харьковской общеобразовательной школы №48.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Ноябрь придет в Харьков с солнечной, холодной погодой. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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