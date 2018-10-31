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31.10.2018  17:15   

Дан старт новому сезону школьной лиги КВН

Фестиваль-открытие дал начало зону 2018-2019 гг.


city.kharkov.ua

Фестиваль-открытие Харьковской школьной лиги КВН сезона 2018-2019 гг. состоялся 30 октября во Дворце студентов Национального технического университета «ХПИ».

Из 69 команд, принявших участие в районных отборочных турах, в играх сезона будут участвовать 22 команды КВН, в том числе одна из города Сумы.

Всем командам вручили дипломы и кубки победителей отборочного тура, а главный Кубок фестиваля получила команда КВН «Жихарята» Харьковской общеобразовательной школы №48.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  квн, новый сезон, харьков
 
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