31.10.2018 17:15

Дан старт новому сезону школьной лиги КВН

Фестиваль-открытие дал начало зону 2018-2019 гг.



city.kharkov.ua

Фестиваль-открытие Харьковской школьной лиги КВН сезона 2018-2019 гг. состоялся 30 октября во Дворце студентов Национального технического университета «ХПИ».



Из 69 команд, принявших участие в районных отборочных турах, в играх сезона будут участвовать 22 команды КВН, в том числе одна из города Сумы.



Всем командам вручили дипломы и кубки победителей отборочного тура, а главный Кубок фестиваля получила команда КВН «Жихарята» Харьковской общеобразовательной школы №48.