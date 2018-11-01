01.11.2018 16:59

В Харьковском зоопарке отпраздновали «День лисы» (ФОТО, ВИДЕО)

1 ноября отмечается День Лисы. Изначально в этот день в Западной Европе начинался сезон охоты на лис.



://zoo.kharkov.ua

Наибольшую популярность охота приобрела в Англии с середины XVI в. Широкое распространение лис и их частые нападения на домашних птиц стали поводом для популяризации охоты. Более того, лисы являлись основными разносчиками страшных болезней таких, как бешенство, чума плотоядных и чесотка.

В дальнейшем в Великобритании охота на лис стала элитным занятием. Англичане даже вывели специальные породы собак – фоксгаунд (лисья гончая) и фокстерьера (лисий террьер). Стаи гончих вынуждают лису спрятаться в нору, куда потом запускают фокстерьера, который благодаря своим размерам и проворности, способен перемещаться в норах лис. С ростом гуманизма и отхода от потребительского взгляда на окружающий нас животный мир подобный метод охоты, а, вернее, травли, был признан варварским. Тем более современные формы птицеводства делают хищничество лисиц абсолютно неактуальным.

Как сообщал ГД, с 30 октября на территории Харьковской области началась кампания по пероральной иммунизации диких лис против бешенства. Распределение приманок с вакциной происходит путем разбрасывания с самолетов над лесными и полевыми угодьями Харьковской области.

С помощью вакцин, которые разбрасываются с пищевыми приманками по лесам и полям, в цивилизованных странах практически ликвидировали бешенство.

Таким образом, без всякой охоты лисица становится вполне безобидным соседом человека. Во многих странах запретили охоту на лис, а в 2004 г. – и в Англии.

Поэтому сегодняшний праздник учрежден с целью повышения осведомленности о следствиях деятельности человека, ведь только осведомлённые люди в силах сохранить все многообразие животного мира и, в частности, таких уникальных животных, как лис.