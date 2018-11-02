02.11.2018 10:49

На выходных в Харькове - гала-концерт фестиваля искусств «Dance Song Fest - перезагрузка»

Мероприятие пройдет 4 ноября во Дворце культуры «Железнодорожник».



На выходных в Харькове - гала-концерт фестиваля искусств «Dance Song Fest - перезагрузка»



В Харькове пройдет гала-концерт фестиваля искусств «Dance Song Fest - перезагрузка»

Гала-концерт VII Международного многожанрового фестиваля-конкурса искусств «Dance Song Fest - перезагрузка» состоится 4 ноября во Дворце культуры «Железнодорожник».



Концерт посвящен 95-летию со дня основания Харьковской государственной академии культуры. В нем примут участие победители фестиваля-конкурса, а также специальные гости - победители и финалисты телепроектов «Голос страны» и «Х-фактор».



Отметим, что VII Международный фестиваль-конкурс искусств «Dance Song Fest - перезагрузка» стартовал 1 ноября. Открыли конкурсную программу выступления юных и взрослых музыкантов. 2 ноября участники фестиваля продемонстрируют вокальные способности, завершат конкурсную программу хореографические номера. В каждой из номинаций будут определены победители, которые и выступят на гала-концерте. Среди участников конкурса - музыканты и танцоры из разных городов Украины и зарубежных стран.



Начало концерта - в 16:00.



Мероприятие пройдет по адресу: ул. Большая Панасовская, 83-а (Дворец культуры «Железнодорожник»).