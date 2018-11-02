02.11.2018 15:02

Двух непохожих художниц объединят в одной выставке

С 8 по 24 ноября в галерее «Мистецтво Слобожанщины» пройдет выставка живописи Татьяны Сенченко и Инны Абрамовой «Путешествие сердцем».



// culturа.kh.ua

В экспозиции будут представлены пейзажи и натюрморты.

В активе Татьяны Сенченко – городские и сельские пейзажи, яркие и светлые, созданные широкими и экспрессивными мазками. В то же время художница обращает внимание на детали и нюансы, которые подчеркивают эмоциональное состояние работ.



Живопись Инны Абрамовой сочетает в себе реалистичную манеру и романтическое настроение. Ее работы насыщены разнообразием тонких оттенков цветов и рассказывают о различных состояниях: от холодного осеннего уныния к солнечному, теплого счастья и ощущение свободы.



«Непохожие по манере и стилю произведения художниц, тем не менее, объединяет одна очень важное качество: в них воплотился истинный взгляд на окружающую действительность, взгляд сердцем», – отмечают организаторы выставки.

Торжественное открытие выставки живописи украинских художниц Сенченко Татьяны и Абрамовой Инны «Путешествие сердцем» состоится 8 ноября в 17:00.



Также во время работы выставки пройдут следующие мероприятия:



13 ноября в 17:00 - лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам «Антологии современной русской поэзии Украины». Часть 7». Лектор М. Красиков.



14 ноября в 16:00 - просмотр видеозаписи оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта» из коллекции Е. Чайки.



15 ноября в 17:00 - цикл лекций по искусствоведению «Репин - неизвестный художник». Лекция 12. Лектор - доктор искусствоведения А. Шило.



20 ноября в 17:00 - встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 3. Лектор - психолог, филолог, журналист Лорина Северина.



21 ноября в 17:00 - цикл лекций: «Путешествие на Дальний Восток: культура, события, люди». Лекция 3. Лектор - Андрей Корнев - культуролог, историк, литератор.



22 ноября в 17:00 - творческая встреча с элементами мастер-шоу от авторов выставки живописи украинских художниц «Путешествие сердцем» Татьяной Сенченко и Инной Абрамовой.