02.11.2018 16:48

Юные музыканты-исполнители из Харькова успешно выступили в Германии

Визит юных музыкантов в Берлин прошел с 27 октября по 2 ноября.



city.kharkov.ua

Музыкальный коллектив Детского дворца культуры ХТЗ посетил с концертами район Штеглиц-Целендорф города Берлина (Германия) по приглашению местного руководства.



Этот визит стал продолжением побратимских связей между Штеглиц-Целендорфом и Индустриальным районом города Харькова, которые были налажены еще в 1990 году. Визит юных музыкантов прошел с 27 октября по 2 ноября.



Участники ансамбля - школьники, студенты - дали несколько концертов, которые привлекли значительное внимание немецкой публики.



Также харьковчане встретились с руководством района Штеглиц-Целендорф, местными школьниками, представителями Общества побратимства.