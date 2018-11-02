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02.11.2018  16:48   

Юные музыканты-исполнители из Харькова успешно выступили в Германии

Визит юных музыкантов в Берлин прошел с 27 октября по 2 ноября.


city.kharkov.ua

Музыкальный коллектив Детского дворца культуры ХТЗ посетил с концертами район Штеглиц-Целендорф города Берлина (Германия) по приглашению местного руководства.

Этот визит стал продолжением побратимских связей между Штеглиц-Целендорфом и Индустриальным районом города Харькова, которые были налажены еще в 1990 году. Визит юных музыкантов прошел с 27 октября по 2 ноября.

Участники ансамбля - школьники, студенты - дали несколько концертов, которые привлекли значительное внимание немецкой публики.

Также харьковчане встретились с руководством района Штеглиц-Целендорф, местными школьниками, представителями Общества побратимства.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  юные музыканты, визит в берлин, харьков
 
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