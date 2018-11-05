Игра Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН пройдет вечером в Дворце студентов НТУ ХПИ.
Игра 1/8 сезона Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН пройдет сегодня, 5 ноября, во Дворце студентов Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ул. Пушкинская, 79/2).
Первенство разыграют 13 команд:
- «День взятия Бастилии» (Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды);
- «Моя любимая команда» (Украинская инженерно-педагогическая академия);
- «Люди в погонах» (Национальный университет гражданской защиты Украины);
- «Осторожно - харьковчане» (Харьковский национальный медицинский университет);
- «СБУ - Сборная Безработных Украины»;
- «Шо-то Руставели» (Харьковская гуманитарно-педагогическая академия);
- «Автопати» (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет);
- «ВВ» (Национальная академия национальной гвардии Украины);
- «8 подруг ОУ шали» (Харьковская государственная академия культуры);
- «Зеркало»;
- «Вассаби»;
- «Солянка» (Луганский национальный аграрный университет);
- «Анжела» (сборная команда игроков из Кривого Рога и Кременчуга).
Начало – в 18:00.
Организаторы - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковский городской центр досуга молодежи.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: