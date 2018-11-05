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05.11.2018  14:49   

Во Дворце студентов - игра молодежной лиги КВН

Игра Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН пройдет вечером в Дворце студентов НТУ ХПИ.


kkzu.org.ua

Игра 1/8 сезона Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН пройдет сегодня, 5 ноября, во Дворце студентов Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ул. Пушкинская, 79/2).

Первенство разыграют 13 команд:

- «День взятия Бастилии» (Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды);
- «Моя любимая команда» (Украинская инженерно-педагогическая академия);
- «Люди в погонах» (Национальный университет гражданской защиты Украины);
- «Осторожно - харьковчане» (Харьковский национальный медицинский университет);
- «СБУ - Сборная Безработных Украины»;
- «Шо-то Руставели» (Харьковская гуманитарно-педагогическая академия);
- «Автопати» (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет);
- «ВВ» (Национальная академия национальной гвардии Украины);
- «8 подруг ОУ шали» (Харьковская государственная академия культуры);
- «Зеркало»;
- «Вассаби»;
- «Солянка» (Луганский национальный аграрный университет);
- «Анжела» (сборная команда игроков из Кривого Рога  и Кременчуга).

Начало – в 18:00.

Организаторы - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковский городской центр досуга молодежи.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  квн, молодежная лига, харьков
 
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