05.11.2018 14:49

Во Дворце студентов - игра молодежной лиги КВН

Игра Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН пройдет вечером в Дворце студентов НТУ ХПИ.



kkzu.org.ua

Игра 1/8 сезона Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН пройдет сегодня, 5 ноября, во Дворце студентов Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ул. Пушкинская, 79/2).

Первенство разыграют 13 команд:

- «День взятия Бастилии» (Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды);

- «Моя любимая команда» (Украинская инженерно-педагогическая академия);

- «Люди в погонах» (Национальный университет гражданской защиты Украины);

- «Осторожно - харьковчане» (Харьковский национальный медицинский университет);

- «СБУ - Сборная Безработных Украины»;

- «Шо-то Руставели» (Харьковская гуманитарно-педагогическая академия);

- «Автопати» (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет);

- «ВВ» (Национальная академия национальной гвардии Украины);

- «8 подруг ОУ шали» (Харьковская государственная академия культуры);

- «Зеркало»;

- «Вассаби»;

- «Солянка» (Луганский национальный аграрный университет);

- «Анжела» (сборная команда игроков из Кривого Рога и Кременчуга).



Начало – в 18:00.



Организаторы - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковский городской центр досуга молодежи.