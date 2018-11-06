06.11.2018 11:02

Выставка живописи харьковских школьников открылась в Нюрнберге

В рамках Дней Харькова в Нюрнберге состоялся круглый стол с участием школьников Харькова и Нюрнберга, а также открытие выставки детских рисунков Харьковской художественной школы им. И. Репина.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко, Почетный консул Германии в Харькове Татьяна Гавриш, представители муниципалитетов Нюрнберга и Харькова, Общества побратимства «Харьков-Нюрнберг» и «Дома Нюрнберга» в Харькове, а также школьники.

Тематические встречи учащихся из Харькова и Нюрнберга проводятся ежегодно, начиная с 2014 года, при поддержке Министерства иностранных дел Германии. В этом году темой заседания стала экология и защита окружающей среды, что на сегодняшний день является актуальным вопросом для международного сообщества. Также важным направлением в рамках межмуниципального сотрудничества Харькова и Нюрнберга является сфера энергоэффективности.



На открывшейся выставке была представлена детская живопись в разных техниках исполнения. Основной темой работ школьников стал город Харьков. В выставке приняли участие юные художники в возрасте от 11 до 15 лет.



Справка. «Дом Нюрнберга» в Харькове функционирует с 1995 года как культурно-просветительский центр. За это время при его содействии в городе удалось реализовать ряд проектов в различных сферах общественной жизни.



Харьковская детская художественная школа № 1 им. И. Е. Репина была основана 15 июня 1944 года к 100-летнему юбилею со дня рождения великого художника. Это единственная в городе Харькове детская школа, которая дает академическое профессиональное образование начального уровня. За время работы детской художественной школы в ней прошли обучение более 4 тыс. детей, многие из которых выбрали профессию художника. В настоящее время в школе учатся около 500 детей от 6 до 15 лет, открыты классы для взрослых от 16 лет. Обучение проходит на двух отделениях - станковом и творческого развития.