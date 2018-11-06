Главная Новости Культура и Туризм Харьковчане могут поучастовать в конкурсе украинской Википедии
06.11.2018  11:19   

Харьковчане могут поучастовать в конкурсе украинской Википедии

Конкурс статей и фотографий «ВикиХарьковщина 2018» проходит для сотрудников и пользователей публичных библиотек Харькова и Харьковской области.


wikipedia.org

Цель конкурса статей и фотографий «ВикиХарьковщина 2018» - сохранить и популяризовать знания о Харьковщине через украиноязычный раздел Википедии, поскольку в фондах библиотек, особенно в районах и городах области, есть ценные материалы и издания, опубликованные местными краеведами.

Как отметил член оргкомитета конкурса Сергей Петров, библиотеки на основе этих материалов могут улучшить качество информации о своем районе, городе, селе, известных людях в украинской Википедии, которая является одним из основных источников информации для пользователей интернета.

Директор Харьковской областной универсальной научной библиотеки Наталья Шостко отметила, что в конкурсе могут принять участие библиотекари и читатели. Но читателям в завершение конкурса нужно будет выбрать одну из библиотек и уведомить учреждение о своем участии, чтобы его вклад можно было отнести к командному зачету этой библиотеки (конкурс пройдет в индивидуальном зачете и в зачете среди команд: библиотекарей и читателей библиотек).

Для участия в конкурсе необходимо создать или улучшить уже имеющуюся статью краеведческой тематики о Харьковщине, или загрузить фотографии важных административных, культурно-образовательных объектов, памятников историко-культурного наследия и природы, видов городов и сел региона. Кроме того, статьи должны соответствовать критериям значимости в Википедии, базироваться на опубликованных в бумажных или электронных изданиях источниках информации и ссылаться на них, не должны содержать фрагментов, дословно скопированных из книг, статей или интернета, а также соблюдать нейтральную точку зрения и не содержать неподтвержденной в источниках информации. Фотографии должны быть сделаны лично участниками конкурса. Конкурс продлится до 18 ноября включительно.

По условиям конкурса, для активных библиотек предусмотрена специальная номинация, победители в которой будут определяться не только по вкладу в Википедию, но и по способам популяризации конкурса и привлечения своих читателей к Википедии.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на его сайте.

Организаторы - общественная организация «ВикиМедиа Украина» и Харьковская областная универсальная научная библиотека.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  википедия, конкурс, харьков, украина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.09 Общество Вики любит памятники: харьковчан приглашают присоединиться к фотоконкурсу 25.01 Общество В Харькове отпразднуют день рождения украинской Википедии 22.02 Общество Студенты Харьковского политеха будут писать статьи в «Википедию» вместо рефератов
 
 

Видео

В Харькове прошел осенний общегородской субботник
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 