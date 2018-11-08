08.11.2018 15:19

Редкая книга известного ученого переиздана в Харькове

Презентация труда Потебни Отрывки из перевода Одиссеи пройдет в рамках Дней греческой культуры.



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10 ноября в рамках закрытия ХVIII сезона Дней греческой культуры в городе Харькове состоится презентация репринтного издания «Потебня А. А. Отрывки из перевода «Одиссеи» //А. А. Потебня. Изъ записокъ по теоріи словесности. — Харьковъ, 1905. — Приложенія».



Место проведения: читальный зал №1 (8-й этаж) Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.



Начало – в 13:00.



Как сообщили организаторы, имя Александра Афанасьевича Потебни (1835-1891) - выдающегося украинского филолога, основателя харьковской лингвистической школы, педагога, общественного деятеля, профессора Харьковского университета - широко известно как среди отечественных, так и зарубежных ученых. Под его редакцией были изданы произведения Г. Квитки-Основьяненко, П. Гулака-Артемовского, И. Манжуры. В конце своей жизни Александр Потебня начал работать над первым переводом гомеровской «Одиссеи» на украинском языке, что было первой в отечественной литературе попыткой предоставить читателям украинскую «Одиссею». Еще Николай Гоголь мечтал о том, чтобы сделать «Одиссею» действительно народной книгой. Именно такую ​​задачу ставил перед собой и выдающийся отечественный филолог, приступая к переводу поэмы на украинский язык.



К сожалению, эта работа ученого осталась незавершенной (Александр Потебня перевел 275 строк III рапсодии, полностью VII и почти всю VIII), но стараниями его учеников рукопись перевода была подготовлена к печати и впервые увидела свет в 1905 году.



Переиздание работы Александра Потебни будет полезным и интересным как для исследователей творчества харьковского ученого, специалистов-украинистов, филологов-классиков, так и для всех ценителей украинского слова.



Издание осуществлено при официальной поддержке Харьковского городского совета.



Дополнительная информация - на сайте Общества греков «Гелиос» и по телефонам: 066-735-83-45, 097-429-61-70, 050-506-94-72.



Напомним, с 19 октября по 10 ноября в Харькове проходил XVIII сезон фестиваля «Дни греческой культуры», посвященный Государственному празднику Греции - Дню «Охи!». Организатор мероприятия - Общественная организация «Харьковское городское общество греков «Гелиос» при поддержке Харьковского городского совета, Федерации греческих обществ Украины, Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина и пр.



Справка. Александр Афанасьевич Потебня (1835–1891) – выдающийся украинский ученый, языковед, литературовед, философ, первый крупный теоретик лингвистики. Его имя носит Институт языкознания АН Украины в Киеве. Создал научную школу, известную как харьковская лингвистическая школа; к ней принадлежали Д.Н.Овсянико-Куликовский (1853–1920) и ряд других ученых. Идеи Потебни оказали большое влияние на многих русских лингвистов второй половины 19 в. и первой половины 20 в.