09.11.2018 09:42

Сегодня в библиотеке Белинского – выставка о творчестве Пинзеля и костюмы давней эпохи

Проект-выставка «Под звездой Пинзеля. Барочное искусство и костюмы эпохи» на востоке Украины» представлен в Центральной городской библиотеке им. В. Белинского.



// city.kharkov.ua

На протяжении двух дней, 8 и 9 ноября, в библиотеке будет познакомиться с изображением знаменитых работ скульптора второй половины XVIII века Иоганна Пинзеля, национальными костюмами и куклами-мотанками Западной Украины, а также костюмами из коллекции Харьковского исторического музея и слобожанскими вышиванками.

Как сообщила координатор проекта Татьяна Фарина, очень мало скульптур Иоганна Пинзеля сохранилось до сегодняшнего дня. В Харьков организаторы проекта привезли баннеры с их изображением. Эти работы можно увидеть в музеях Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей. Кроме того, в наши дни работает школа Пинзеля, где его последователи возрождают скульптуры мастера.

По ее словам, проект «Под звездой Пинзеля» сочетает барочное искусство с народным. На выставке представлены костюмы из частной коллекции галерейного пространства «Спадок». Для пошива сорочек использовали нити, которые тянули из меха черной овцы. Все геометрические узоры, которые изображены на костюме, – символичны. Превалирует орнамент движения солнца – сварга, которого существует более 150 видов.

«Хотим, чтобы люди возрождали традиции, придерживались их. Мы привезли всю аутентику конца 19-го - начала 20-го столетия. Например, черная вышитая хлопчатобумажная сорочка, которая присуща только Западному Подолью. Она стоит наряду с полтавской и решетиловской, которые вышиты белым по белому. Мы инициируем, чтобы их внесли в культурное наследие Украины», - рассказала Татьяна Фарина.

По ее словам, проект «Под звездой Пинзеля. Барочное искусство и костюмы эпохи» на востоке Украины» уже представили в Сумах, после Харькова выставка отправится в Рубежное, Дружковку, Доброполье, Курахово, Мариуполь, а в завершение проекта пройдет скайп-конференция со всеми городами, где пройдет выставка, чтобы обменяться впечатлениями.

«Мы создаем платформу для обмена контактами. Мы приехали и будем учиться у вас. Обратите внимание, ваши рушники такие роскошные, на них всех есть древо жизни. Что бы мы не создавали, все строится как древо жизни: земля, корень, ствол - трехмерный мир», - отметила Татьяна Фарина.

Со своей стороны директор библиотеки имени Белинского Татьяна Передерий пригласила всех желающих на выставку. В частности, уже сегодня экскурсию провели для учащихся 7-го класса школы №105.



Организаторы проекта - Благотворительный фонд семьи Демкур, Львовская национальная галерея искусств имени Б. Г. Возницкого, Форум издателей во Львове, арт-студия Ивоны Лобан.



Справка. Иоганн Георг Пинзель - скульптор второй половины XVIII в., представитель барокко и позднего рококо. Расцвет творчества Пинзеля связан с зодчеством во Львове и Бучаче. Его точное место рождения неизвестно. В 1760-х годах Пинзель работал во Львове, Ходовичах (ныне - Львовская область), Монастыриске и Бучаче (ныне - Тернопольская область). К нашему времени сохранились три монументальные скульптуры, а также шесть деревянных фигур в боковых алтарях костела в Монастыриске. Вероятно, он был автором каменных статуй на фасаде ратуши и фигур на барельефах церкви св. Покровы в Бучаче, обрамления костела и церкви в Городке. В 2012 году выставка работ Пинзеля прошла в парижском Лувре.