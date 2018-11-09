09.11.2018 12:42

В Харькове пройдет концерт памяти известного музыканта Александра Дорожко

Концерт «Kharkov Big Band» пройдет 12 ноября в Харьковской детской школе искусств № 3 (ул. Харьковская набережная, 4).



city.kharkov.ua

Концерт «Kharkov Big Band» памяти харьковского джазового музыканта Александра Дорожко пройдет 12 ноября в Харьковской детской школе искусств № 3 (ул. Харьковская набережная, 4).



В нем примут участие коллективы Национального университета гражданской защиты Украины, Национального университета искусств им. И. П. Котляревского, Харьковской государственной академии культуры, Харьковского высшего колледжа искусств, оркестр Харьковского государственного цирка им. Ф. Д. Яшинова и детский эстрадный джазовый ансамбль «ПАНИКУР».



Начало – в 17:00.



Справка. Александр Дорожко – известный трубач, педагог, который воспитал плеяду замечательных трубачей. Преподавал в Харьковском национальном университете искусств им. И. П. Котляревского и Харьковской государственной академии культуры. Несколько лет работал солистом Каирской оперы, в эстрадных и джазовых оркестрах Харькова.



Концерты памяти Александра Дорожко в 2014 и 2017 годах прошли во Дворце культуры Основянского района, где он выступал долгие годы как солист народного эстрадного оркестра им. Анатолия Слатина.