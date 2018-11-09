У харьковчан перед выходными - сдвоенный праздник

В соответствии с Указом Президента Украины с 2015 в Украине установлен Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, который отмечается ежегодно 9 ноября вместе с Днем украинской письменности и языка.
На предстоящих входных горожане могут убедиться, что Харьковщина - это культурный и художественный центр Слобожанщины.
В течение 2017 в Харьковской области работало 3 концертные организации, а именно 2 профессиональные творческие коллектива и Харьковская областная филармония.
В течение прошлого года в области работали 33 музея, в которых хранилось 608,3 тыс. предметов основного фонда, принадлежащих к государственной части Музейного фонда Украины.
По подсчетам, выставки и экспозиции музеев посетили 830,3 тыс. человек
В 2017 в области работали 7 театров. В течение года 439,5 тыс. Зрителей посмотрели 1661 театральное представление.
Свой профессиональный праздник встретят 4 039 штатных работников музеев, театров, концертных организаций и художественных школ.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажн.:
давл.:
ветер: