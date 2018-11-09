09.11.2018 14:34

У харьковчан перед выходными - сдвоенный праздник

В соответствии с Указом Президента Украины с 2015 в Украине установлен Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, который отмечается ежегодно 9 ноября вместе с Днем украинской письменности и языка.



// facebook

На предстоящих входных горожане могут убедиться, что Харьковщина - это культурный и художественный центр Слобожанщины.

В течение 2017 в Харьковской области работало 3 концертные организации, а именно 2 профессиональные творческие коллектива и Харьковская областная филармония.

В течение прошлого года в области работали 33 музея, в которых хранилось 608,3 тыс. предметов основного фонда, принадлежащих к государственной части Музейного фонда Украины.

По подсчетам, выставки и экспозиции музеев посетили 830,3 тыс. человек

В 2017 в области работали 7 театров. В течение года 439,5 тыс. Зрителей посмотрели 1661 театральное представление.

Свой профессиональный праздник встретят 4 039 штатных работников музеев, театров, концертных организаций и художественных школ.