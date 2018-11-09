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09.11.2018  19:27   

Харьковчанам представят альбом, посвященный традиционной одежде Слобожанцины

Презентация состоится 13 ноября в 18:00 в Организационно-методическом центре культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62).


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Работа над уникальным изданием началась почти год назад с попытки исследовать локальные особенности изготовления и ношения народной одежды на территории Слободской Украины.

В альбом вошли фотографии и описания элементов традиционного костюма, обуви, головных уборов, а также украшений, которые хранятся в музейных коллекциях и частных собраниях Харькова и Харьковской области.

Издание пригодится этнографам, фольклористам, историкам, мастерам декоративно-прикладного искусства и всем, кто интересуется традиционной культурой.

Во время презентации редакторы альбома Галина Лукьянец и Светлана Коновалова расскажут об опыте организации экспедиций, трудностях поиска экспонатов и принципах их отбора, а также ознакомят посетителей с материалами, которые не попали в издание.

За дополнительной информацией можно обращаться по тел. (057) 725-12-49 или lab.ich.kh@gmail.com.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  презентация альбома, одежда слобожанщины, харьков
 
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