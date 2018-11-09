09.11.2018 19:27

Харьковчанам представят альбом, посвященный традиционной одежде Слобожанцины

Презентация состоится 13 ноября в 18:00 в Организационно-методическом центре культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62).



etnoxata.com.ua

Работа над уникальным изданием началась почти год назад с попытки исследовать локальные особенности изготовления и ношения народной одежды на территории Слободской Украины.

В альбом вошли фотографии и описания элементов традиционного костюма, обуви, головных уборов, а также украшений, которые хранятся в музейных коллекциях и частных собраниях Харькова и Харьковской области.

Издание пригодится этнографам, фольклористам, историкам, мастерам декоративно-прикладного искусства и всем, кто интересуется традиционной культурой.



Во время презентации редакторы альбома Галина Лукьянец и Светлана Коновалова расскажут об опыте организации экспедиций, трудностях поиска экспонатов и принципах их отбора, а также ознакомят посетителей с материалами, которые не попали в издание.



За дополнительной информацией можно обращаться по тел. (057) 725-12-49 или lab.ich.kh@gmail.com.