Харьковчанам представят альбом, посвященный традиционной одежде Слобожанцины

Презентация состоится 13 ноября в 18:00 в Организационно-методическом центре культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62).
Работа над уникальным изданием началась почти год назад с попытки исследовать локальные особенности изготовления и ношения народной одежды на территории Слободской Украины.
В альбом вошли фотографии и описания элементов традиционного костюма, обуви, головных уборов, а также украшений, которые хранятся в музейных коллекциях и частных собраниях Харькова и Харьковской области.
Издание пригодится этнографам, фольклористам, историкам, мастерам декоративно-прикладного искусства и всем, кто интересуется традиционной культурой.
Во время презентации редакторы альбома Галина Лукьянец и Светлана Коновалова расскажут об опыте организации экспедиций, трудностях поиска экспонатов и принципах их отбора, а также ознакомят посетителей с материалами, которые не попали в издание.
За дополнительной информацией можно обращаться по тел. (057) 725-12-49 или lab.ich.kh@gmail.com.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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давл.:
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