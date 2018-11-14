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14.11.2018  09:12   

Концерт памяти виртуоза-трубача прошел в Харькова (ФОТО)

Концерт джазовой музыки «Kharkov Big Band», посвященный памяти трубача-виртуоза Александра Дорожко, прошел 12 ноября на базе Харьковской детской школы искусств №3.


// city.kharkov.ua

В концерте приняли участие известные харьковские музыканты: солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Альбина Житенева, композитор и аранжировщик Юрий Ковач, заслуженный артист Украины Александр Огурцов, поэт, виртуоз-аккордионист Станислав Калиновский, преподаватель класса трубы Национального университета искусств Юрий Тарарак  и другие.

В программе концерта прозвучали джазовые и эстрадные песни, а также инструментальные композиции, которые любил Александр Дорожко. Произведения исполнили различные оркестровые коллективы Харькова: оркестр государственного цирка им. Ф. Д. Яшинова, эстрадный оркестр Высшего колледжа искусств, биг-бенд Национального университета искусств им. И. П. Котляревского, оркестр Национального университета гражданской защиты Украины.

Также зрителям продемонстрировали видеофрагменты выступлений самого Александра Дорожко в качестве трубача и дирижера.

Символом продолжения традиции джазового искусства в Харькове стало участие в концерте детского эстрадного ансамбля «ПАНИКУР» Детской школы искусств №3.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  концерт, харьков
 
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