Авторы выставки проведут творческую встречу с элементами мастер-шоу

22 ноября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится творческая встреча с элементами мастер-шоу от авторов выставки живописи украинских художниц «Путешествие сердцем» Татьяной Сенченко и Инной Абрамовой.
Украинские художницы Татьяна Сенченко и Инна Абрамова тонко передают настроение и воплощают в жизнь лаконичную композицию, благодаря которой создается тесная связь между художником и зрителем.
На творческой встрече можно будет познакомиться с работами авторов выставки живописи украинских художниц «Путешествие сердцем», которые в своем творчестве продолжают традиции Харьковской школы живописи, послушать рассказ о творческом пути, задать вопросы и посмотреть мастер–шоу.
Вход свободный.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
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