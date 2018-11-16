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16.11.2018  15:31   

Авторы выставки проведут творческую встречу с элементами мастер-шоу

22 ноября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится творческая встреча с элементами мастер-шоу от авторов выставки живописи украинских художниц «Путешествие сердцем» Татьяной Сенченко и Инной Абрамовой.


// culture.kharkov.ua

Украинские художницы Татьяна Сенченко и Инна Абрамова тонко передают настроение и воплощают в жизнь лаконичную композицию, благодаря которой создается тесная связь между художником и зрителем.

На творческой встрече можно будет познакомиться с работами авторов выставки живописи украинских художниц «Путешествие сердцем», которые в своем творчестве продолжают традиции Харьковской школы живописи, послушать рассказ о творческом пути, задать вопросы и посмотреть мастер–шоу.

Вход свободный.

 

Тэги:  выставка, харьков
 
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