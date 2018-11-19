О путешествиях на Дальний Восток расскажут в Харькове

21 ноября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится четвертая лекция культуролога, историка, литератора Андрея Корнева.
Вход – свободный.
Справка. Андрей Корнев - главный редактор общественного издания «ПроАРТ». Автор многочисленных публикаций на темы истории и культуры.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
влажн.:
давл.:
ветер: