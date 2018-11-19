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19.11.2018  11:04   

О путешествиях на Дальний Восток расскажут в Харькове

21 ноября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится четвертая лекция культуролога, историка, литератора Андрея Корнева.


// ХОГА
Автор предлагает прозаический и даже стихотворный рассказ о своих путешествиях на Дальний Восток (Китай и Япония) в сопровождении фото.

Вход – свободный.

Справка. Андрей Корнев - главный редактор общественного издания «ПроАРТ». Автор многочисленных публикаций на темы истории и культуры.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  лекция, харьков
 
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