О путешествиях на Дальний Восток расскажут в Харькове

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 19 ноября День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 19 ноября Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков.