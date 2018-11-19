19.11.2018 12:18

В Киевском районе прошел финал Лиги смеха

Состязались представители семи школ.



//city.kharkov.ua

Финальный этап районного конкурса «Лига смеха Киевского района» прошел 16 ноября в Харьковской общеобразовательной школе №100 им. А.С. Макаренко.



В финал конкурса вышли команды школ №1, 16, 36, 52, 133, 134 и 165.



Поддержать школьников пришли заместитель главы Администрации Киевского района по социальным и гуманитарным вопросам Владимир Ивлев, представители районного управления образования, родители. Конкурс прошел при поддержке народного депутата Украины Александра Грановского.



Владимир Ивлев поздравил школьников, которые благодаря своему артистизму, юмору и исполнительскому мастерству прошли во второй (финальный) этап конкурса, который был посвящен Году французского языка в Украине. Школьники представили юмористические видеоролики на тему «Увидеть Францию ​​и ...», домашнее задание «10 причин посетить Францию» и попробовали себя в роли мимов в конкурсе «Вы бывали в Париже? Тогда, конечно, видели парижских мимов».



По результатам конкурса, первое место заняла команда «Обана» школы №133 «Лицей искусств»; второе место - команда «Цвет настроения - зеленый» школы №165; третье - команда «ПУФ» школы №134.



Победители конкурса были награждены кубками и дипломами, а все участники получили сладкие призы.